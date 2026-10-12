Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent cuối năm 2026 lên 90 USD/thùng

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa điều chỉnh tăng dự báo giá dầu thô Brent lên mức 90 USD/thùng vào tháng 12/2026, cao hơn so với mức 85 USD/thùng được đưa ra trước đó, do các rủi ro nguồn cung kéo dài.

Trong một báo cáo mới đây, Goldman Sachs cho biết ngân hàng này vẫn giữ nguyên kịch bản cơ sở rằng việc nguồn cung từ Trung Đông từng bước thích nghi sẽ dần giúp giá dầu thô hạ nhiệt. Dù vậy, tổ chức này cảnh báo nguy cơ căng thẳng tái leo thang vẫn là yếu tố rủi ro lớn có thể đẩy giá dầu tăng vọt.

Bên cạnh việc điều chỉnh dự báo cho tháng 12/2026, Goldman Sachs giữ nguyên mức dự báo giá dầu Brent trung bình cho năm 2027 ở mức 80 USD/thùng. Đối với giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI), ngân hàng này dự đoán mức giá trung bình sẽ đạt 81 USD/thùng vào tháng 12/2026 và trung bình khoảng 73 USD/thùng trong cả năm 2027.

Đáng chú ý, Goldman Sachs đưa ra các kịch bản biến động đáng kể cho thị trường trong năm 2027 tùy thuộc vào sản lượng tại khu vực Vùng Vịnh. Goldman Sachs nhận định giá dầu Brent có thể vọt lên mức trung bình khoảng 125 USD/thùng vào năm 2027 nếu sản lượng của khu vực Vùng Vịnh duy trì ở mức thấp hơn 5 triệu thùng/ngày so với mốc tháng 2/2026. Ở chiều ngược lại, nếu sản lượng Vùng Vịnh tăng thêm 1 triệu thùng/ngày so với mốc tháng 2/2026, giá dầu Brent có thể lùi sâu về khoảng 60 USD/thùng.

Về mặt chiến lược đầu tư, để phòng ngừa rủi ro giá dầu tăng, Goldman Sachs khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế mua dài hạn đối với mặt hàng xăng tại Châu Âu vào mùa hè năm 2027.

Đối với các nhà sản xuất dầu mỏ, ngân hàng này khuyến nghị sử dụng chiến lược quyền chọn bán chênh lệch (put spreads) để bảo vệ trước rủi ro giá giảm, đồng thời vẫn giữ được cơ hội hưởng lợi nếu thị trường quay đầu tăng giá./.

Giá dầu Brent tăng lên hơn 105 USD sau vụ tấn công sân bay ở Saudi Arabia Giá dầu tăng vượt 105 USD/thùng do xung đột Trung Đông leo thang và các vụ tấn công vào sân bay Saudi Arabia, gây lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu.

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