Đồng USD tăng mạnh tuần thứ tư liên tiếp do lo ngại lạm phát và giá dầu cao

Tuần qua, đồng USD tăng tuần thứ tư liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5/2025, khi giá dầu tăng cao và lo ngại lạm phát toàn cầu đè nặng lên các đồng tiền của những nước nhập khẩu năng lượng.

Tính chung cả tuần, chỉ số USD tăng khoảng 0,3%.

Trong phiên cuối tuần (9/10), chỉ số USD tăng 0,13%, lên 102,25 điểm. Phiên này, số liệu cho thấy thị trường lao động Canada yếu hơn kỳ vọng đã đẩy CAD xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng bạc xanh cũng tăng 0,25% so với đồng yen, lên 158,25 yen/USD. Theo đó, đồng yen giảm tuần thứ tư liên tiếp so với đồng USD, với mức giảm khoảng 0,2% trong tuần.

Trong khi đó, đồng euro giảm 0,1%, xuống 1,1198 USD, ghi dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp so với đồng USD, chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu năm 2025. Tính chung cả tuần, đồng euro giảm khoảng 0,5%.

Phiên 5/10, đồng euro có thời điểm giảm xuống 1,1161 USD, mức thấp nhất trong 17 tháng, khi giới đầu tư lo ngại về nợ công kỷ lục của Pháp và con đường khó khăn để cắt giảm ngân sách. Riêng đồng bảng Anh tăng 0,08%, lên 1,3235 USD, nhưng vẫn ghi dấu tuần giảm thứ bảy liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 11/2024.

Theo các nhà giao dịch, giá dầu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ chính cho đồng USD, khi giới đầu tư tìm tới đồng tiền này như nơi trú ẩn giữa bất ổn tại Trung Đông.

Bà Sarah Ying, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại CIBC Capital Markets, bộ phận ngân hàng đầu tư của ngân hàng CIBC (Canada), cho rằng tâm lý tránh rủi ro, lo ngại tài khóa tại châu Âu và nỗi lo gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz tiếp tục đẩy nhà đầu tư vào đồng USD, vì có rất ít lựa chọn thay thế. Bà dự báo đồng USD sẽ duy trì sức mạnh trong một giai đoạn dài, cho tới khi giá dầu hạ trở lại.

Ông Eugene Epstein, Trưởng bộ phận giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại công ty thanh toán và ngoại hối toàn cầu Moneycorp, nhận định thị trường vẫn chờ phát biểu của giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vì đồng USD hiện phản ứng rất nhạy với phát biểu của các quan chức Fed. Fed tháng trước đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm, và giới chức tiếp tục phát tín hiệu cần tăng thêm để chống lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường định giá xác suất 19,4% cho khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng này, và 85,8% cho khả năng tăng tại cuộc họp tháng 12.

Ông Robert Tipp, Trưởng bộ phận trái phiếu toàn cầu tại PGIM Fixed Income, đơn vị đầu tư trái phiếu thuộc tập đoàn quản lý đầu tư PGIM, cho rằng một trong những nhân tố hỗ trợ đồng USD là khả năng lãi suất tại Mỹ tăng cao hơn so với các nền kinh tế khác.

Theo ông Francesco Pesole, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại ngân hàng ING, thị trường trái phiếu toàn cầu và tâm lý chấp nhận rủi ro vẫn mong manh, cùng thông điệp cứng rắn của Fed khiến thị trường tin vào đợt tăng lãi suất tháng 12. Vì vậy, ING vẫn nghiêng về kịch bản đồng USD mạnh hơn đôi chút trong ngắn hạn.

Hiện tại, giới đầu cơ, gồm các nhà quản lý tài sản và các bên tham gia phi thương mại, tiếp tục mua USD.

Theo dữ liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) tính tới ngày 6/10, họ đã đặt cược hơn 35 tỷ USD vào khả năng đồng USD tăng giá.

Ông Brent Donnelly, Chủ tịch Spectra Markets, công ty truyền thông tài chính chuyên bình luận thị trường toàn cầu, cho biết ông lạc quan về đồng USD, ít nhất trong ngắn hạn, vì dòng tiền vẫn đổ vào Mỹ nhờ câu chuyện chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo (AI) rất mạnh, kéo theo lạm phát cao hơn và tăng trưởng danh nghĩa cao hơn./.

Giá vàng châu Á tăng hơn 1% nhờ đồng USD sụt giảm Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên mức 4.190,57 USD/ounce, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng tăng 1,4%, lên 4.215,30 USD/ounce.