Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng

Doanh số bán ôtô nội địa của Trung Quốc tiếp tục đà sụt giảm tháng thứ 12 liên tiếp, trong khi xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng chính, với các nhà sản xuất ôtô hướng ra thị trường nước ngoài để giảm thiểu tác động từ thị trường trong nước đang ảm đạm.

Số liệu từ Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc (CPCA) công bố ngày 12/10 cho thấy, doanh số bán tại nước này trong tháng 9/2026 giảm 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 1,63 triệu chiếc, sau khi giảm 23,7% vào tháng 8/2026. Trong khi đó, xuất khẩu tăng mạnh 73,2%, lên 923.000 chiếc, so với mức tăng 77,5% của tháng 8/2026.

Doanh số bán xe điện chạy pin (BEV) và xe động cơ lai sạc điện (PHEV) tại thị trường nội địa giảm 16,7%, xuống 1,08 triệu chiếc, so với mức giảm 10,1% vào tháng 8/2026. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của phân khúc này đã tăng lên 163,5%, so với 154,7% của tháng 8/2026.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc, cho rằng bất kỳ biện pháp hạn chế nào đối với xuất khẩu xe động cơ lai sạc điện cũng khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng kim ngạch xuất khẩu xe năng lượng mới, do vai trò chủ đạo của xe điện chạy pin.

Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu (EU), ông Maros Sefcovic, cuối tuần trước cho biết Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận có thể cắt giảm một nửa lượng xuất khẩu xe lai của Trung Quốc sang khối này trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, các giới hạn về số lượng và các điều khoản đối với các lô hàng vượt hạn ngạch vẫn chưa được làm rõ.

Việc doanh số bán nội địa sụt giảm phản ánh tình trạng chung của nền kinh tế, với sức chi tiêu của người tiêu dùng còn hạn chế và sự suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản đang gây áp lực lên nhu cầu./.

Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc trong tháng 5 tăng mạnh Riêng lượng xe điện thuần và xe hybrid sạc điện xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, đạt khoảng 435.000 xe, chiếm hơn 1/2 tổng xuất khẩu ôtô trong tháng 5.

​