Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước công bố lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 12/10, trong khi giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga và Ukraine đạt được một “thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.”

Diễn biến này phần nào bù đắp tác động từ làn sóng tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Hoạt động giao dịch khá trầm lắng do thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ, trong khi thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ nghỉ giao dịch nhân Ngày Columbus. Thanh khoản thị trường suy giảm trước khi mùa công bố kết quả kinh doanh bắt đầu, với các ngân hàng lớn của Mỹ như JPMorgan và Goldman Sachs dự kiến công bố báo cáo vào ngày 13/10, tiếp đó là Bank of America vào ngày 14/10.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 0,5%. Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán giảm mạnh hơn 3% trong phiên 12/10, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ do lo ngại lạm phát, trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức cao, đã gây sức ép lớn lên thị trường. Đồng won tăng giá so với đồng USD.

Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)

Sau khi mở cửa giảm 0,07%, chỉ số tổng hợp giá cổ phiếu Hàn Quốc (KOSPI) tiếp tục đi xuống và chốt phiên giảm 241,69 điểm, tương đương 3,65%, xuống 6.384,24 điểm.

Tại Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,43%, xuống 3.797,24 điểm. Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,2%, lên 24.249,73 điểm.

Các thị trường Sydney, Singapore, Wellington và Manila đều tăng điểm. Ngược lại, thị trường Đài Bắc chịu sức ép từ đà giảm của các cổ phiếu sản xuất chip như SK hynix, Samsung và TSMC. Các thị trường Mumbai, Bangkok và Jakarta cũng giảm điểm.

TSMC, nhà sản xuất chip tiên tiến phục vụ Trí tuệ Nhân tạo lớn nhất thế giới, nhiều khả năng sẽ ghi nhận quý thứ sáu liên tiếp đạt lợi nhuận kỷ lục khi công bố kết quả kinh doanh vào ngày 15/10. Trong khi đó, ASML, nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip, dự kiến công bố báo cáo vào ngày 14/10.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới các số liệu quan trọng của Mỹ, gồm lạm phát và doanh số bán lẻ. Những dữ liệu này có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cơ quan dự kiến tổ chức cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10.

Mùa công bố kết quả kinh doanh cũng bắt đầu trong tuần này, với các ngân hàng lớn như JPMorgan, Goldman Sachs và Bank of America lần lượt công bố báo cáo.

Các tập đoàn công nghệ lớn sẽ tiếp tục công bố kết quả kinh doanh vào cuối tháng 10 và trong tháng 11. Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến triển vọng của lĩnh vực AI, trong bối cảnh các doanh nghiệp đã rót những khoản vốn khổng lồ vào công nghệ này trong những năm gần đây.

Kết quả kinh doanh và dự báo của các doanh nghiệp sẽ giúp thị trường đánh giá liệu làn sóng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hay không.

Tại Việt Nam, cuối phiên 12/10, chỉ số VN-Index giảm 14,11 điểm (0,81%) xuống 1.720,98 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,18%) lên 264,69 điểm./.

Chứng khoán châu Á thận trọng trước mùa báo cáo lợi nhuận Khởi động tuần mới, Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản đang đóng cửa nghỉ lễ) gần như đi ngang, trong khi thị trường Hàn Quốc giảm 1,1%.

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