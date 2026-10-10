Chứng khoán Mỹ: Làn sóng AI thúc đẩy lợi nhuận nhưng rủi ro gia tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ đang tiến gần mốc 4 năm của chu kỳ tăng giá, với chỉ số S&P 500 tăng 117% kể từ mức đáy tháng 10/2022, nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh và làn sóng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, việc định giá cao, mức độ tập trung vào một số tập đoàn công nghệ và lãi suất gia tăng đang làm tăng nguy cơ biến động trên thị trường.

Các chiến lược gia thị trường nhận định chu kỳ tăng giá hiện nay thuộc nhóm những chu kỳ có thành tích tốt nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Ryan Detrick, chiến lược gia trưởng tại Carson Group, cho biết chu kỳ này nằm trong nhóm kéo dài nhất kể từ năm 1945.

Trong khi đó, ông Mark Hackett thuộc Nationwide nhận định thị trường tăng giá không chấm dứt chỉ vì đã kéo dài nhiều năm, mà thường kết thúc khi xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng về kinh tế hoặc tài chính.

Trí tuệ Nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo

Làn sóng Trí tuệ Nhân tạo đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của thị trường kể từ cuối năm 2022, thời điểm ChatGPT được giới thiệu ra công chúng. Các khoản đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu, chip chuyên dụng và hạ tầng công nghệ đang thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp và hoạt động kinh tế Mỹ.

Theo dự báo được đề cập trong bài viết của The New York Post, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 có thể tăng hơn 35% trong năm 2026.

Biểu tượng Nvidia ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Oxford Economics ước tính khoảng 1/3 mức tăng trưởng kinh tế Mỹ gần đây có liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo, bao gồm tác động từ đầu tư trực tiếp vào hạ tầng công nghệ và hiệu ứng tài sản khi giá cổ phiếu tăng thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.

Nvidia là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này. Giá trị vốn hóa của hãng tăng từ khoảng 286 tỷ USD vào tháng 10/2022 lên mức 5.800 tỷ USD theo số liệu trong bài viết. Sự tăng trưởng của các tập đoàn công nghệ lớn đã góp phần đưa chứng khoán Mỹ lên những mức cao mới.

Tuy nhiên, ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Ameriprise, cảnh báo phần lợi nhuận dễ đạt được từ làn sóng Trí tuệ Nhân tạo có thể đã qua. Các doanh nghiệp đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ này sẽ phải chứng minh những khoản chi hiện tại có thể tạo ra lợi nhuận tương xứng trong tương lai.

Mức độ tập trung của thị trường ngày càng cao

Theo J.P. Morgan Asset Management, 10 doanh nghiệp lớn nhất hiện chiếm khoảng 40% tỷ trọng S&P 500, tăng từ khoảng 28% vào tháng 10/2022. Điều này khiến diễn biến của một số ít cổ phiếu có ảnh hưởng ngày càng lớn đến toàn bộ thị trường.

Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, công nghệ và dịch vụ truyền thông là hai nhóm có mức tăng vượt chỉ số chung trong chu kỳ hiện nay. Hai nhóm này bao gồm nhiều tập đoàn hưởng lợi trực tiếp từ Trí tuệ Nhân tạo, như Alphabet và Meta Platforms.

Ông Angelo Kourkafas, chiến lược gia đầu tư toàn cầu cấp cao tại Edward Jones, cho rằng mức độ tập trung cao phản ánh sức mạnh tài chính và kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ. Tuy nhiên, nếu tâm lý nhà đầu tư đối với Trí tuệ Nhân tạo suy yếu, những danh mục đầu tư tập trung quá nhiều vào lĩnh vực này có thể chịu tổn thất lớn hơn.

Lãi suất cao gây thêm sức ép

Một rủi ro khác là chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh lạm phát vẫn cao. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 5,2%, làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản có thu nhập cố định so với cổ phiếu.

Trụ sở Fed tại Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lãi suất cao kéo dài có thể làm tăng chi phí vay vốn của doanh nghiệp, hạn chế đầu tư và gây sức ép lên định giá cổ phiếu. Đồng thời, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 tới có thể làm gia tăng biến động thị trường trong những tuần tới.

Ông Kourkafas cho biết, Edward Jones vẫn ưu tiên cổ phiếu, nhưng đang thận trọng hơn và nhận thấy các khoản đầu tư có thu nhập cố định trở nên hấp dẫn khi lợi suất tăng. Công ty chưa cho rằng chu kỳ tăng giá sắp kết thúc, song việc giảm bớt rủi ro trong danh mục đầu tư được xem là phù hợp.

Nhìn chung, triển vọng chứng khoán Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận, hiệu quả thực tế của các khoản đầu tư Trí tuệ Nhân tạo và diễn biến lãi suất.

Sau gần 4 năm tăng mạnh, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng mức độ tập trung cao và kỳ vọng lớn đối với công nghệ Trí tuệ Nhân tạo khiến nguy cơ điều chỉnh trở thành yếu tố cần theo dõi./.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu phục hồi mạnh sau tuần giao dịch đầy biến động Thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu đồng loạt tăng điểm trong phiên cuối tuần nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị và cải thiện nguồn cung năng lượng, cùng sức bật của nhóm cổ phiếu công nghệ.

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