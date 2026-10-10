Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận chính trị bảo thủ và chuyên gia truyền thông, giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng, thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt.

Thông báo về quyết định bổ nhiệm trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: "Tôi rất vinh dự được bổ nhiệm Katie Zacharia làm Thư ký Báo chí mới. Katie hiện giữ chức Cố vấn Truyền thông Cấp cao tại Truth Social (Trump Media & Technology Group), nơi bà đã có những thể hiện xuất sắc."

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao sự trung thành và những đóng góp của bà Zacharia trong các chiến dịch tranh cử trước đây tại các bang chiến địa.

Bà Katie Zacharia, 41 tuổi, mẹ của 4 người con, là một luật sư tốt nghiệp Trường Luật Caruso thuộc Đại học Pepperdine. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí người phát ngôn hàng đầu của Nhà Trắng, bà là gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền hình lớn như Fox News và Newsmax.

Trong năm 2026, bà cũng từng có thời gian ngắn đảm nhiệm cương vị phát ngôn viên và Phó Trợ lý Bộ trưởng Phụ trách Công vụ tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng đã bị bỏ trống từ cuối tháng 8/2026 sau khi bà Karoline Leavitt từ nhiệm để dành thời gian cho gia đình sau khi sinh con thứ hai.

Cựu Thư ký Báo chí Leavitt sẽ gia nhập hãng tin Fox News với tư cách là cộng tác viên bình luận trên sóng truyền hình từ ngày 1/11/2026.

Việc lựa chọn nhân sự mới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump bày tỏ quan ngại về hiệu quả truyền thông của chính quyền, cho rằng Nhà Trắng chưa truyền tải đầy đủ những thành tựu mà ông cho là đã đạt được.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump gần đây đã phàn nàn về việc chính quyền chưa làm tốt công tác quảng bá chính sách và kết quả điều hành, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra ngày 3/11 đang đến gần.

Trên cương vị mới, tân Thư ký Báo chí sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các buổi họp báo định kỳ, truyền đạt lập trường của chính quyền và trả lời các chất vấn từ truyền thông tại Phòng họp báo James S. Brady của Nhà Trắng./.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt rời khỏi chức vụ Bà Leavitt, 28 tuổi, đã xác nhận quyết định rời khỏi chức vụ và cho biết nguyên nhân chủ yếu là mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho hai con nhỏ.