Mexico bắt giữ cựu quan chức bị cáo buộc dùng AI giả giọng để tống tiền

Các cơ quan chức năng Mexico vừa bắt giữ một cựu quan chức cấp cao cấp bang với cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo giọng nói để tống tiền các thẩm phán, thống đốc và nhân viên Văn phòng Tổng thống.

Bộ An ninh mới đây thông báo lực lượng chức năng bắt giữ cựu Giám đốc ngân khố bang Michoacan, cùng vợ, các con và một vệ sỹ, nghi điều hành đường dây âm mưu chiếm đoạt số tiền lớn.

Bộ này không nêu tên các bị can, song truyền thông Mexico xác định cựu quan chức này là Luis Miranda Contreras từng bị kết án về tội tham ô.

Các cơ quan chức năng cho biết ông Contreras và gia đình đã mạo danh các thẩm phán Tòa án Tối cao, thống đốc, thị trưởng và công chức thuộc Văn phòng Tổng thống.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021, các bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn bằng cách liên hệ trực tiếp với nạn nhân, mạo danh người khác và thậm chí sử dụng các biện pháp đe dọa, tống tiền.

Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng mạo danh đã sử dụng AI để giả giọng nói của các nhân vật chính trị hoặc kinh tế, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, bố trí công việc trong chính phủ cho người thân hoặc giao hợp đồng kinh doanh cho đối tác, với lý do “lệnh của cấp trên."

Trong thời gian gần đây, các vụ lừa đảo giả mạo giọng nói gia tăng đột biến cùng với sự phát triển của AI.

Tháng trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố báo cáo cho thấy các vụ lừa đảo sử dụng AI đã khiến người dân nước này thiệt hại khoảng 890 triệu USD trong năm 2025./.

Thủ tướng Italy đăng ký bảo hộ thương hiệu giọng nói chống nạn làm giả bằng AI Động thái pháp lý mới tại Liên minh châu Âu cho thấy nỗ lực của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni trong việc ngăn chặn các sản phẩm nghe nhìn giả mạo lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.