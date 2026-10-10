VN-Index nhiều khả năng tiếp tục điều chỉnh trong vùng 1.700-1.760 điểm

Thị trường ghi nhận tuần điều chỉnh giảm thứ ba liên tiếp, song mức độ đi xuống đã chậm lại và có sự phân hóa với thanh khoản cải thiện. Hai phiên đầu tuần, VN-Index đã phục hồi khá tốt ở vùng giá 1.730 điểm và hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm. Tuy nhiên, thị trường đã quay đầu với áp lực điều chỉnh trong ba phiên cuối tuần.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index giảm 0,15% và về mức 1.735,09 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Bên cạnh đó, VN30 kết tuần giảm 0,14% về mức 1.873,19 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Thị trường phân hóa rõ rệt

Nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) chỉ ra độ rộng thị trường trong tuần cho thấy sự phân hóa mạnh. Diễn biến tăng giá khá tích cực ở nhóm năng lượng-dầu khí, thủy sản, dệt may, nông nghiệp, cảng-vận tải biển, bán lẻ, hàng không... Ngược lại, nhóm chịu áp lực điều chỉnh là chứng khoán, công nghệ -viễn thông, điện, ngân hàng, bất động sản...

Trong tuần, tính thanh khoản của thị trường khá tích cực, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE tăng 7,6% so với tuần trước. Điều cho thấy sự luân chuyển phục hồi ở nhiều nhóm mã vốn hóa trung bình và nhỏ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng bán ròng trong tuần này với giá trị 13.987 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Phân tích cụ thể hơn, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, chỉ ra VN-Index trải qua một tuần gần như đi ngang, liên tục rung lắc quanh vùng đáy tháng Tám và chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Ông Phong cũng nhận định dòng tiền đang phân hóa rất mạnh. Trong đó, nhóm cổ phiếu Vingroup tạo bệ đỡ điểm VN-Index thời điểm đầu tuần song sau đó nhanh chóng quay đầu. Riêng phiên ngày 8/10, hai mã VHM và VIC đã lấy đi hơn 7 điểm của chỉ số. Trên thị trường, dòng tiền rút khỏi nhóm vốn hóa lớn để tìm đến các cổ phiếu vừa và nhỏ có câu chuyện riêng.

Đáng lưu ý là diễn biến giao dịch của khối ngoại, ông Phong nhấn mạnh họ vẫn là lực cản lớn nhất khi nối dài chuỗi bán ròng lên 13 phiên liên tiếp.

Xu hướng điều chỉnh giảm

Về xu hướng tuần tới, ông Phong nhận định VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm trong biên độ 1.700-1.760 điểm đồng thời dòng tiền sẽ phân hóa mạnh. Trên thực tế, nhóm cổ phiếu trụ chưa tìm lại được lực kéo thêm vào đó nhóm cổ phiếu Vingroup đã chững lại. Thậm chí, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực bán từ các nhà đầu tư nước ngoài.

“Chuỗi bán ròng này khó dừng sớm khi lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và biên bản họp Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho thấy nhiều thành viên chưa loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Song, điểm sáng là nền vĩ mô trong nước vẫn rất vững với GDP quý 3 tăng 9,95%. Cùng với mùa kết quả kinh doanh quý 3 sẽ sớm công bố trong vài tuần nữa. Đây sẽ là chất xúc tác để dòng tiền tập trung vào từng doanh nghiệp có câu chuyện riêng thay vì nâng đỡ cả thị trường,” ông Phong nói.

Mặc dù vậy, ông Phong vẫn giữ quan điểm thận trọng và đưa ra nhận định rủi ro lớn nhất tiếp tục là mặt bằng lãi suất trong nước neo cao, đi kèm với áp lực lạm phát do chi phí xăng dầu tăng mạnh, điều này có thể ảnh hưởng đến xu hướng chung của toàn thị trường. Do đó, các nhà đầu tư nên tận dụng những nhịp kéo ngắn của thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận thay vì kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững, đồng thời chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức phòng thủ.

Theo Nhóm phân tích từ SHS, VN-Index suy yếu trong ngắng và tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng giá cao. Hiện, VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.710 điểm-1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng Tám. Trong khi, VN30 vẫn trong xu thế đi xuống với giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và vùng giá trung bình 200 phiên.

Trong tháng Mười, SHS nhận định xu hướng giá của VN-Index dự kiến vẫn tích lũy trong biên độ hẹp. Dòng tiền chỉ cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp, tại nhóm cổ phiếu đã chịu áp lực điều chỉnh thời gian dài, giá ở quanh các vùng định giá trung bình 5 năm. Do vậy, nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý và mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế./.

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