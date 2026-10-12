Giá vàng giảm nhẹ khi thị trường chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/10 tại thị trường châu Á, sau khi lên mức cao nhất trong hơn một tuần. Các nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi loạt số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần này để có thêm manh mối về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 7 giờ 14 phút giờ GMT (14 giờ 14 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 4.185,13 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 2/10 vào đầu phiên. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 cũng giảm 0,2%, xuống 4.209,70 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại công ty KCM Trade, nhận định trong ngắn hạn, số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến sẽ là yếu tố rõ ràng nhất có thể thúc đẩy giá vàng, bởi điều này làm giảm khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất và giảm áp lực từ lợi suất thực.

Về dài hạn, ông cho rằng việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng với khối lượng lớn, cùng với khả năng căng thẳng tại các điểm nóng địa chính trị tiếp tục hạ nhiệt, qua đó kéo giá dầu và đồng USD đi xuống, sẽ tạo môi trường thuận lợi hơn cho kim loại quý này.

Hôm 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng, có hiệu lực “ngay lập tức.” Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông vẫn đang chờ các chi tiết cụ thể của thỏa thuận.

Đồng USD duy trì ở mức cao, gần mức mạnh nhất trong 18 tháng được ghi nhận trong tuần trước, khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn thường làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng không mang lại lợi suất.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 14/10, tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu doanh số bán lẻ vào ngày 15/10.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 19%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 84%.

Trong khi đó, tâm lý người tiêu dùng Mỹ tiếp tục suy giảm trong đầu tháng 10, khi chi phí sinh hoạt tăng do xung đột tại Trung Đông khiến các hộ gia đình bi quan hơn về triển vọng kinh tế.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2%, lên 60,95 USD/ounce; giá bạch kim tăng 0,8%, lên 1.701,18 USD/ounce; còn giá palladium tăng 1%, lên 1.159,62 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 12/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,3-144,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới phục hồi sau khi chạm đáy 2 tháng Giá vàng thế giới tăng 1,3% trong tuần qua nhờ lực mua bắt đáy và nhu cầu trú ẩn an toàn, song vẫn chịu sức ép từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ cao và triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.