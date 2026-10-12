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Kinh tế Trung Quốc tiếp tục khởi sắc trong quý 3/2026 nhờ tiêu dùng, công nghệ

Trong quý 3, chi tiêu tại các cửa hàng ở Trung Quốc tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với quý 2; riêng tháng 9/2026, chi tiêu tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vân Anh
Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu cải thiện trong quý 3/2026 nhờ tiêu dùng phục hồi và đầu tư vào công nghệ mới tăng mạnh, theo số liệu do Trung tâm Thông tin Nhà nước thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc vừa công bố.

Trong quý 3, chi tiêu tại các cửa hàng ở Trung Quốc tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với quý 2. Riêng tháng 9/2026, chi tiêu tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nối tiếp đà tăng trong hai tháng trước đó.

Đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới tăng mạnh. Trong quý 3, vốn đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo và robot hình người tăng 184,1% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 9/2026 tăng 198,7%.

Giá trị hợp đồng của các dự án hạ tầng mới thuộc lĩnh vực công nghệ số tăng 34,2% trong quý 3 và tăng 50,4% trong tháng 9/2026. Cũng trong tháng 9, lượng trái phiếu chuyên dụng mới phát hành tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Wei Ying, Phó Giám đốc bộ phận Phát triển dữ liệu lớn thuộc Trung tâm Thông tin Nhà nước, nhận định rằng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên phong như Trí tuệ Nhân tạo không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước mắt mà còn tạo động lực phát triển trong tương lai.

Các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cũng phát đi tín hiệu tích cực trong tháng 9/2026. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất đạt 50,1 điểm, còn chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất đạt 50,2 điểm. Cả hai đều vượt ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức 4,5-5%, sau khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 4,7% trong nửa đầu năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh tế Trung Quốc #quý III 2026 #đầu tư công nghệ #tiêu dùng #AI #hạ tầng #GDP Trung Quốc
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