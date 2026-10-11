Trung Quốc đóng góp hơn 80% mức tăng điện khí hóa toàn cầu

Theo một báo cáo ngành mới được công bố, Trung Quốc đã chính thức vượt qua các nền kinh tế phát triển lớn ở châu Âu và Mỹ về tỷ lệ điện khí hóa, đạt khoảng 29,5% vào năm 2025, tăng 1,4 điểm phần trăm so với năm trước đó.

Trung Quốc đã khẳng định vị thế là động lực chính thúc đẩy quá trình điện khí hóa toàn cầu, đóng góp hơn 80% vào mức tăng trưởng tỷ lệ điện khí hóa của thế giới kể từ năm 2015.

Thông tin này được đưa ra trong Báo cáo Phát triển Điện khí hóa thường niên Trung Quốc năm 2026 do Hội đồng Điện lực Trung Quốc (CEC) mới công bố gần đây.

Báo cáo ghi nhận năm 2025, tỷ lệ điện khí hóa trong ngành công nghiệp nước này đạt khoảng 28,0%, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm trước đó. Cụ thể, các ngành sản xuất thiết bị và công nghệ cao dẫn đầu quá trình chuyển đổi với tỷ lệ 68,0%, trong khi ngành sản xuất hàng tiêu dùng đạt mức 45,8%.

Ngay cả bốn ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng cũng ghi nhận tỷ lệ này tăng nhẹ lên mức 18,2%.

Ngoài lĩnh vực công nghiệp, các ngành khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Tỷ lệ điện khí hóa trong ngành xây dựng đã tăng lên 58,0%, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, lưu trú và dịch vụ ăn uống - nhóm đạt tỷ lệ 68,6%.

Quá trình điện khí hóa trong giao thông vận tải cũng tăng tốc, đạt mức 6,9%. Đồng thời, nhờ việc đẩy mạnh trang bị thiết bị và cơ sở hạ tầng năng lượng sạch tại nông thôn, tỷ lệ điện khí hóa trong nông nghiệp và khu vực dân cư nông thôn đã tăng lên 49,6%.

Xét về mặt khu vực, khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau dẫn đầu ở Trung Quốc với tỷ lệ điện khí hóa là 41,1%, tiếp theo là Đồng bằng sông Dương Tử và vòng tròn kinh tế Thành Đô-Trùng Khánh với tỷ lệ lần lượt là 34,6% và 30,2%.

Một quan chức của CEC dự báo trong ba năm tới, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dân cư nông thôn sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong khi lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải sẽ chứng kiến mức tăng nhanh hơn.

Đà phát triển này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tỷ lệ điện khí hóa của Trung Quốc lên 35% vào năm 2030, đảm bảo Trung Quốc duy trì đóng góp khoảng 80% vào mức tăng toàn cầu.

Trên toàn cầu, tỷ lệ điện khí hóa được dự báo sẽ đạt khoảng 30% vào năm 2035.

Báo cáo nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu toàn cầu cao hơn nữa, các quốc gia cần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, tăng cường vai trò động lực chủ chốt của năng lượng mới, cải thiện môi trường tài chính và thiết lập các cơ chế hợp tác vững chắc nhằm củng cố niềm tin quốc tế vào sự phát triển bền vững chung./.

Điện khí hóa - “chìa khóa” cứu công nghiệp châu Âu Khoảng 60% tổng vốn đầu tư năng lượng thế giới hiện tập trung vào lĩnh vực điện, gồm năng lượng tái tạo, công nghệ điện hóa, theo đó xu hướng này dần trở thành chiến lược công nghiệp của châu Âu.

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