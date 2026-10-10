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Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý trụ sở dôi dư theo quy định mới

Quy định mới là cơ sở để các cơ quan, đơn vị bố trí, quản lý, sử dụng và sắp xếp trụ sở phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy, hệ thống chức danh, chức vụ sau quá trình sắp xếp, tinh gọn.

Thùy Dương
Trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa) tại phường Bảo An vẫn chốt đóng, then cài, không có người bảo vệ. (Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)
Trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý (Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa) tại phường Bảo An vẫn chốt đóng, then cài, không có người bảo vệ. (Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Nghị định số 369/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, chống lãng phí, thất thoát.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 369/2026/NĐ-CP.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định mới tới cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, bảo đảm các đối tượng chịu tác động nắm bắt đầy đủ, chính xác và kịp thời nội dung chính sách. Các bộ, ngành, địa phương được đề nghị chỉ đạo cổng thông tin điện tử đăng tải thông tin phù hợp, bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, dễ nhận biết và thuận tiện tra cứu.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 155/2025/NĐ-CP và Nghị định số 369/2026/NĐ-CP. Trọng tâm là các quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức và các văn bản liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức và xử lý phần diện tích vượt quy định, nếu có, theo các điều khoản liên quan của Nghị định số 369/2026/NĐ-CP.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 5 năm; việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ. Kỳ rà soát đầu tiên dự kiến thực hiện trong quý I/2027, với thời điểm chốt số liệu là ngày 1/1/2027.

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế được đề nghị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp theo thẩm quyền, nếu cần thiết.

Trước đó, ngày 25/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 369/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định số 369/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026.

Theo Bộ Tài chính, các quy định mới tập trung sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của các chức danh, diện tích sử dụng chung, diện tích chuyên dùng; đồng thời quy định việc rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xử lý diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức.

Các nội dung này cũng bao gồm việc xử lý diện tích trụ sở tiếp nhận trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, chia tách, chấm dứt hoạt động, tổ chức lại đơn vị cấp trên và các trường hợp giao, điều chuyển khác.

Quy định mới là cơ sở để các cơ quan, đơn vị bố trí, quản lý, sử dụng và sắp xếp trụ sở phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy, hệ thống chức danh, chức vụ sau quá trình sắp xếp, tinh gọn; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công và xử lý nhà, đất dôi dư./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tài chính #Trụ sở #Nghị định #quản lý tài sản #công sở #sắp xếp nhà đất TP. Hà Nội
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