Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10/10, tại Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cùng Trường đại học Hoa Lư tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 với chủ đề “Một khát vọng-Vạn tấm lòng.”

Tại chương trình, nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết, chương trình “Tiếp sức đến trường” ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng.

Năm 2026 là năm thứ 23 của Chương trình, tiếp sức cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực. Đến nay, Chương trình đã trao học bổng cho 26.853 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bước vào giảng đường cao đẳng, đại học với tổng kinh phí hơn 252 tỉ đồng.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến ước mơ tri thức. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhiều học sinh thành công từ chương trình đã quay trở lại tiếp sức cho thế hệ sau cùng hoàn cảnh như mình, góp phần lan rộng gia đình "Vì ngày mai phát triển" của báo điện tử Tuổi Trẻ.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, huy động sự tham gia của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo thế hệ trẻ; đồng thời quan tâm đến những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.

Đánh giá cao ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, điều làm nên giá trị của một chương trình học bổng không chỉ là số tiền được trao, mà còn là những ước mơ được tiếp tục, những cơ hội được mở ra và niềm tin được bồi đắp cho những người trẻ đang nỗ lực vươn lên bằng con đường học tập.

Ban Tổ chức trao các suất học bổng ý nghĩa tặng tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 138 suất học bổng cho 138 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 10 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ gồm: Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng do Quỹ “Đồng hành nhà nông”-Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền và Bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ học bổng. Các suất học bổng có trị giá 15 triệu đồng/suất và có 2 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/năm trong suốt 4 năm học.

Ngoài ra, Quỹ Khuyến học Vinacam-Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ 8 Laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập, cùng nhiều phần quà có giá trị do các tổ chức, cá nhân trao tặng các tân sinh viên…

Đây là điểm trao thứ tư trong chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 632 của báo Tuổi Trẻ. Năm 2026 chương trình dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng./.

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