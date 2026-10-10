Quảng Trị: Mưa lũ gây thiệt hại, nhiều bản làng bị cô lập

Chiều 10/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, chia cắt một số bản làng tại các xã miền núi, đồng thời gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Đặc biệt, một phụ nữ ở xã Dân Hóa bị nước lũ cuốn trôi, hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 10/10, bà Hồ Thị Liêu (sinh năm 1976, dân tộc Chứt), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, trong lúc đi từ khu vực bản K-ai cũ sang bản Bãi Dinh đã bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã tập trung triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Cùng với thiệt hại về người, mưa lớn đã khiến nhiều khu vực miền núi của tỉnh Quảng Trị bị chia cắt giao thông. Tại xã Trường Sơn, các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang-Rìn Rìn đang bị cô lập về giao thông do nước dâng cao và sạt lở trên các tuyến đường.

Đáng chú ý, tuyến đường cứu hộ, cứu nạn từ Trường Ninh đi Trường Sơn xảy ra sạt lở đất đá tại khu vực taluy, khiến giao thông bị chia cắt. Đường từ bản Cây Cà cũ vào bản Trung Sơn bị ngập sâu khoảng 1 m so với mặt cầu.

Tại xã Lệ Ninh, các thôn Mỹ Vinh, Xuân Bắc, Xuân Hòa, Hoàng Xá cùng một phần các thôn Trung Lộc và Ninh Phước Thượng bị chia cắt giao thông do nước dâng và sạt lở. Xã Bắc Trạch có 4 tuyến đường liên thôn bị ngập từ 40 - 60 cm, một khu dân cư ngập cục bộ sâu đến 1 m.

Đáng chú ý, tại Km34+900 trên Quốc lộ 9C, khoảng 10 m3 đất đá từ taluy sạt xuống đường, gây ách tắc giao thông, các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua khu vực. Trên Quốc lộ 9B, hai ngầm tràn tại Km23 và Km25 bị ngập khoảng 50 cm.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại một số công trình giao thông, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp tại xã Vĩnh Hoàng. Theo thống kê ban đầu, khoảng 1 ha ruộng bị vùi lấp, 83 m kênh đất bị hư hỏng. Tuyến đường từ thôn Mỹ Tú đi thôn Bắc Vĩnh Thái bị sạt lở hai bên với chiều dài khoảng 20 m, sâu 0,5 m; một tuyến đường giao thông nội đồng bị xói lở khoảng 50 m.

Ngoài ra, khoảng 30 m2 mái tấm lát bảo vệ chân cầu tại khu vực bãi biển Thái Lai, thuộc tuyến đê biển Vĩnh Thái, bị sạt lở. Giông sét làm hư hỏng hệ thống điện sinh hoạt và gây nứt tường nhà của hai hộ dân tại thôn Mỹ Tú, xã Vĩnh Hoàng.

Theo số liệu quan trắc, từ 19 giờ ngày 9/10 đến 13 giờ ngày 10/10, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 90 - 250 mm; một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Trường Xuân 282,4 mm, Vạn Ninh 253,8 mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông tiếp tục dâng cao. Lúc 16 giờ ngày 10/10, mực nước sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy đạt 2,42 m, trên báo động 2 là 0,22 m; sông Gianh tại trạm Đồng Tâm đạt 7,63 m, trên báo động 1 là 0,63 m.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện và trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng tiếp cận, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập sâu, cô lập, chia cắt.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, kiểm tra các tuyến giao thông bị sạt lở, ngập sâu, bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn tại những vị trí nguy hiểm.

Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động rà soát các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị phương án sơ tán, bảo đảm an toàn./.

Quảng Trị: Mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực thấp trũng tại xã Phong Nha (Quảng Trị) bị ngập; nước tại ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn thuộc thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen dâng cao.

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