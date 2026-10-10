Panama: Hơn 400 công trình hư hại và hàng chục người bị thương sau động đất

Hệ thống Bảo vệ dân sự quốc gia Panama thông báo ít nhất 400 công trình bị hư hại và 27 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngày 9/10 (giờ địa phương).

Theo cơ quan trên, dù chưa ghi nhận người thiệt mạng, trận động đất đã gây thiệt hại tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến nhà ở, trường học, bệnh viện, đường sá và cầu cống, khiến một số cộng đồng bị cô lập do giao thông gián đoạn.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Panama, 188 trường học trên cả nước bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, hãng tin EFE dẫn báo cáo cập nhật ngày 10/10 cho biết hơn 400 công trình bị hư hại, trong đó có 142 nhà ở, 20 cơ sở y tế, 26 công trình công cộng, 13 nhà thờ, 7 khách sạn và 9 cây cầu.

Một số tuyến đường và cơ sở xử lý nước cũng bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ngày 9/10 có độ lớn 7,7, với tâm chấn nằm gần khu vực Pitaloza Arriba, ở phía Nam Panama, tại độ sâu khoảng 12,6km. Rung chấn được cảm nhận tại thủ đô Panama City và một số khu vực lân cận. Cảnh báo sóng thần được đưa ra sau trận động đất đã được dỡ bỏ.

Panama nằm trong khu vực “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn./.

Động đất làm rung chuyển phía Tây Nam Panama, cảnh báo có nguy cơ sóng thần Động đất mạnh 7,6 độ tại Panama gây rung lắc mạnh, cảnh báo sóng thần cho nhiều quốc gia ven biển khu vực Tây Nam Mỹ, chưa rõ thiệt hại.