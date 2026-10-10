Thổ Nhĩ Kỳ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/10 chính thức công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội và quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11.

Động thái này nằm trong xu hướng ngày càng nhiều quốc gia ban hành quy định nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của các nền tảng trực tuyến.

Quyết định trên được đăng trên Công báo chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Quốc hội nước này thông qua luật liên quan hồi tháng Tư, theo đó yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thực hiện những biện pháp kỹ thuật và hành chính cần thiết, trong đó có xác minh độ tuổi người dùng, để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên.

Văn bản cũng quy định không được cung cấp cho trẻ em các dịch vụ có khả năng gây nghiện.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đang tăng cường kiểm soát việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội.

Australia đã áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự, trong khi Anh và Pháp cũng đang thúc đẩy những quy định nhằm siết chặt việc sử dụng các nền tảng trực tuyến của trẻ vị thành niên.

Các biện pháp này hướng tới giảm thiểu những rủi ro trong môi trường số, như nghiện sử dụng thiết bị điện tử, thiếu ngủ, bắt nạt trên mạng và các vấn đề về rối loạn ăn uống./.

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội Ai Cập yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cấm lập tài khoản cá nhân độc lập đối với trẻ dưới 13 tuổi và bắt buộc kích hoạt Chế độ an toàn đối với người dùng từ 13 đến dưới 15 tuổi.