Hàn Quốc tăng cường lực lượng điều tra loạt vụ tấn công mạng tài chính

Cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường lực lượng điều tra loạt vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính, từ 28 lên 43 người, trong đó bổ sung các chuyên gia về pháp y kỹ thuật số và hợp tác điều tra quốc tế.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Văn phòng Điều tra Quốc gia (NIO) thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết việc mở rộng lực lượng nhằm đẩy nhanh quá trình thu thập, phân tích dữ liệu và xác định thủ phạm trong các vụ tấn công mạng gần đây.



Theo Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc, lực lượng điều tra đang tiến hành phân tích các hệ thống bị ảnh hưởng, thu thập nhật ký hoạt động và các dữ liệu liên quan, đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ quan nước ngoài, trong đó có các biện pháp nhằm xác định và ngăn chặn các máy chủ được sử dụng trong các cuộc tấn công.



Đến nay, cảnh sát Hàn Quốc đã xác nhận xảy ra rò rỉ dữ liệu tại 7 công ty tài chính, trong đó có các ngân hàng thương mại lớn. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra chính thức từ ngày 7/10.



Việc tăng cường lực lượng điều tra được công bố trong bối cảnh xuất hiện tranh luận về thẩm quyền điều tra vụ việc giữa cảnh sát và Cơ quan Điều tra Tội phạm Nghiêm trọng (SCIA), cơ quan mới được thành lập ngày 2/10 để tiếp nhận điều tra các vụ án nghiêm trọng, trong đó có tội phạm mạng, từ cơ quan công tố đã được giải thể.



Theo luật về tổ chức và hoạt động của SCIA, khi xác định một vụ việc thuộc diện tội phạm nghiêm trọng, cảnh sát và các cơ quan điều tra khác phải thông báo ngay cho SCIA, kể cả trong trường hợp phát hiện và điều tra vụ việc trước đó. Người đứng đầu SCIA cũng có quyền yêu cầu chuyển giao vụ án ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình điều tra.



Cảnh sát Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục truy tìm nghi phạm và thu thập chứng cứ một cách triệt để trong thời gian vụ án vẫn thuộc thẩm quyền điều tra của lực lượng này. Cảnh sát Hàn Quốc cho rằng việc chuyển giao vụ án, nếu xảy ra, sẽ được thực hiện theo quy định và không gây gián đoạn quá trình điều tra.



Trước những ý kiến cho rằng phản ứng ban đầu của cảnh sát đối với vụ tấn công mạng còn chậm, cơ quan này cho biết đã tiến hành điều tra sơ bộ từ ngày 1/10, ngay sau khi thông tin về vụ việc lần đầu được truyền thông đưa tin.

Cảnh sát cho biết đã nhanh chóng thu thập các nhật ký hoạt động và thiết lập cơ chế phối hợp với nhiều cơ quan liên quan, trong đó có Viện An ninh Tài chính - đơn vị phụ trách các vấn đề an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính.



Việc huy động thêm chuyên gia pháp y kỹ thuật số và tăng cường hợp tác quốc tế được đánh giá là động thái nhằm nâng cao năng lực truy vết nguồn gốc các cuộc tấn công, xác định phương thức xâm nhập và làm rõ quy mô rò rỉ dữ liệu tại các tổ chức tài chính Hàn Quốc./.

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