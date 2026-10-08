Saigon AI Hub khởi động khoá 'ươm mầm' mới theo mô hình 'đặt hàng' nghiên cứu AI

Ngày 8/10, Saigon AI Hub (SAIH) và Quỹ Google AI Futures Fund vừa tổ chức SAIH: Applied AI Lab Demo Day 2026 - sự kiện trình diễn kết quả Khóa 1, chính thức khởi động Khóa 2 theo mô hình "đặt hàng" nghiên cứu AI.

SAIH là mô hình nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mở đầu tiên tại Việt Nam do VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng sáng lập vào cuối năm 2025.

Tháng 5/2026, SAIH và Quỹ Google AI Futures Fund chính thức triển khai mô hình Applied AI Lab đầu tiên tại Việt Nam.

Khóa 1 của Saigon AI Hub - Applied AI Lab quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. 10 nhóm được tuyển chọn dựa trên năng lực nghiên cứu, tính ứng dụng thực tiễn và định hướng phát triển AI có trách nhiệm.

Tại SAIH: Applied AI Lab Demo Day 2026, 6 nhóm nghiên cứu đã trình diễn trực tiếp các nguyên mẫu AI nổi bật.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VNG)

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Hạt giống tốt cần được gieo vào đất tốt. Nếu Saigon AI Hub là những người làm vườn, thì Thành phố xin nhận vai trò người làm đất, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để nhân tài AI phát huy năng lực, đưa những ý tưởng nghiên cứu vào thực tế và phát triển thành những doanh nghiệp công nghệ. Tôi kỳ vọng từ những nhóm nghiên cứu như thế này sẽ xuất hiện thế hệ kỳ lân công nghệ tiếp theo, đủ năng lực gọi vốn, xây dựng thương hiệu và phát triển bài bản."

Từ kinh nghiệm của Khóa 1, Saigon AI Hub đã chính thức khởi động Khóa 2 với định hướng và cách tiếp cận hoàn toàn mới: SAIH sẽ chủ động tìm kiếm, tiếp nhận và chọn lọc những đề bài thực tế có ý nghĩa. Sau đó, SAIH kết nối từng đề bài với các nhóm nghiên cứu có năng lực và chuyên môn phù hợp trên cả nước để cùng phát triển, thử nghiệm giải pháp. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra những giải pháp có khả năng thương mại hóa thành công.

"Khóa 1 đã giúp tháo gỡ những khó khăn về nguồn lực và tốc độ nghiên cứu, nhưng cũng giúp chúng tôi nhận thấy nhiều giải pháp xuất phát từ mối quan tâm học thuật của các nhóm nghiên cứu nhiều hơn nhu cầu thực tế. Khóa 2 sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách đảo lại hướng tiếp cận: Thay vì bắt đầu từ đề tài nghiên cứu, chúng tôi sẽ bắt đầu từ những đề bài thực tế cần được giải quyết. SAIH sẽ tìm kiếm vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức mong muốn ứng dụng AI để giải quyết. Trên cơ sở những bài toán được lựa chọn, chương trình sẽ tiếp tục mời gọi các nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia và đề xuất giải pháp phù hợp," ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNG chia sẻ.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG chia sẻ về những kết quả của Khoá 1 và định hướng của Khóa 2.

Theo cách tiếp cận mới, vai trò của SAIH sẽ chuyển từ mô hình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu sang nền tảng kết nối giữa 3 yếu tố: Đơn vị sở hữu đề bài: doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức công đề xuất những đề bài thực tế, có ý nghĩa và giá trị xã hội cao nếu được giải quyết.

Đây là mắt xích đặc biệt quan trọng, quyết định hướng đi và tính khả dụng của sản phẩm cuối. Không chỉ đưa ra "đặt hàng," họ còn cần điều phối chuyên gia đồng hành trực tiếp cùng các nhóm nghiên cứu trong suốt hành trình, chia sẻ chuyên môn ngành, dữ liệu và nhất là môi trường thử nghiệm thực tế cho giải pháp.

Bên giải đề bài là cộng đồng nhà nghiên cứu AI, nhóm nghiên cứu liên ngành có nền tảng khoa học và năng lực kỹ thuật phù hợp

Trong giai đoạn đầu, Khóa 2 sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực đang có nhu cầu ưu tiên cao tại Việt Nam là: Sản xuất; Nông nghiệp; Biến đổi khí hậu và các bài toán quốc gia.

Trong năm 2027, SAIH đặt mục tiêu lựa chọn được tối thiểu 10 dự án cho Khóa 2, trong đó có 6 dự án pilot thành công trong môi trường thực tế, 3 dự án thương mại hóa thành công và một startup được thành lập. Song song đó, SAIH vẫn tiếp tục theo đuổi các công bố khoa học - nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Từ một chương trình hỗ trợ nghiên cứu AI, SAIH đang hướng tới trở thành một "cầu nối" của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi các bài toán của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và xã hội được chuyển hóa thành các đề bài nghiên cứu, còn kết quả nghiên cứu được tiếp tục đưa vào môi trường thực tế để kiểm chứng và thương mại hóa.

Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết 57, khi yêu cầu đặt ra không chỉ là làm chủ công nghệ mà còn phải nhanh chóng đưa các thành quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Từ ngày 8/10/2026 đến cuối tháng 11/2026, SAIH chính thức mở Call for Challenges, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức công đề xuất những đề bài thực tế trong bốn lĩnh vực ưu tiên và gửi về hòm thư info@saigonaihub.com. Khóa 2 dự kiến sẽ chính thức kích hoạt nghiên cứu vào tháng 2/2027, bắt đầu hành trình nghiên cứu kéo dài 6 tháng của các bên tham gia./.

Đổi mới sáng tạo: Công nghệ tiến gần hơn với sản xuất Robot, tự động hóa và công nghệ sinh học đang được đưa vào logistics, nông nghiệp, cho thấy đổi mới sáng tạo ngày càng gắn với thực tiễn sản xuất và phát triển kinh tế.

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