Tháo gỡ khó khăn cho hạ tầng viễn thông Thủ đô Hà Nội phát triển

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình hoạt động, đồng thời bàn giải pháp tạo động lực phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Tham dự Hội nghị có ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng đại diện khoảng 60 doanh nghiệp viễn thông tham gia trực tuyến và trực tiếp trên địa bàn thành phố.

Hội nghị tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ viễn thông; góp ý đối với công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong lĩnh vực viễn thông.

Viễn thông trước bài toán tăng trưởng và những động lực mới

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Cù Ngọc Trang cho biết trong những năm qua, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam nói chung và doanh nghiệp viễn thông Hà Nội nói riêng là một trong những lực lượng tiên phong thúc đẩy kinh tế số.

Theo ông, vai trò của doanh nghiệp viễn thông không chỉ nằm trong phạm vi của chính ngành viễn thông mà còn có tính lan tỏa tới nhiều ngành kinh tế khác, bởi đây là lực lượng tạo dựng hạ tầng cho nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế số.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình tăng trưởng của các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là nhóm ngành viễn thông trên địa bàn Hà Nội, tốc độ tăng trưởng hiện đang có xu hướng chậm lại.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn, cùng tìm giải pháp để tạo ra sự bứt phá trong quý IV, qua đó tạo tiền đề cho năm 2027 tăng trưởng mạnh hơn.

Mục tiêu của thành phố đặt ra đối với riêng ngành thông tin và truyền thông trong quý IV là tăng 15,98%. Đây là khoảng cách không nhỏ, đòi hỏi các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Theo ông Cù Ngọc Trang, ngành viễn thông hiện đang hoạt động trong một bối cảnh tương đối khó khăn. Thị trường viễn thông truyền thống đã có dấu hiệu bão hòa, trong khi chỉ số giá nhóm ngành thông tin và truyền thông, đặc biệt là viễn thông, trong 9 tháng đầu năm có xu hướng giảm 0,5%. Riêng quý III giảm 0,66%. Đáng chú ý, trong các ngành dịch vụ, thông tin và truyền thông là ngành duy nhất có mức sụt giảm về chỉ số này.

Trong khi đó, nhu cầu về hạ tầng, dữ liệu và các dịch vụ liên quan tới hạ tầng số vẫn rất lớn. Số lượng thuê bao, số lượng trạm trong thời gian qua tiếp tục phát triển, nhưng doanh thu của ngành chưa theo kịp và chưa tương xứng với nhu cầu của thị trường.

Từ thực tế này, ông Cù Ngọc Trang đề nghị các doanh nghiệp tập trung trao đổi vào những nhóm vấn đề cụ thể để tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực tăng trưởng.

Theo ông, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ tổng hợp toàn bộ kiến nghị để báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố và các bộ, ngành. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của Sở, cơ quan này sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và hành động để hỗ trợ doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Về phía Sở, ông Cù Ngọc Trang cho biết sẵn sàng đóng vai trò đầu mối kết nối nhu cầu của các sở, ban, ngành, bệnh viện, trường học và các đơn vị của thành phố với doanh nghiệp viễn thông.

"Chúng tôi rất mong với tinh thần cùng bàn, cùng làm, cùng theo dõi kết quả để hướng tới doanh nghiệp viễn thông tăng trưởng nhanh hơn và xứng tầm hơn với vai trò, vị trí trong nền kinh tế số cũng như nền kinh tế Thủ đô và đất nước," ông Cù Ngọc Trang nhấn mạnh.

Gỡ điểm nghẽn hạ tầng để tạo dư địa phát triển

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp viễn thông cũng trực tiếp nêu những vấn đề đang ảnh hưởng tới quá trình đầu tư, mở rộng hạ tầng và phát triển dịch vụ trên địa bàn Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Nghiêm, Phó Giám đốc VNPT Hà Nội, cho biết trong bối cảnh mạng 5G đang được triển khai và chuẩn bị hướng tới 6G, vẫn còn những khu vực gặp khó khăn trong việc bảo đảm sóng phục vụ người dân, kinh tế số và chuyển đổi số.

Theo ông Nghiêm, các doanh nghiệp đang chủ động triển khai nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc dựng trạm BTS. Vì vậy, ông kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu lãnh đạo thành phố xây dựng cơ chế sử dụng các khu vực đất công phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện để dựng trạm BTS.

Theo đại diện VNPT Hà Nội, khi có quy chế cụ thể, doanh nghiệp có thể chủ động đối chiếu điều kiện. Nếu đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp có thể chủ động triển khai hạ tầng mà không mất nhiều thời gian thực hiện các thủ tục xin phép.

Một vấn đề khác được VNPT Hà Nội nêu là quy hoạch mạng cáp quang. Thực tế sau một thời gian triển khai, tình trạng thuê bao chuyển đổi giữa các nhà mạng khiến một lượng dây thuê bao cũ tồn tại trên mạng, ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố.

Ông Nghiêm cho rằng cần có kế hoạch thống nhất trong quá trình triển khai. Việc hạ cáp, cắt cáp đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư đáng kể về vật tư, nhân lực và cũng ảnh hưởng tới trải nghiệm khách hàng. Đại diện VNPT Hà Nội đề nghị Sở tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong cấp phép đào đường, hạ ngầm và phối hợp giữa các đơn vị.

Ông Trần Lê Phong, Phó Giám đốc Hạ tầng Viettel Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong khi đó, ông Trần Lê Phong, Phó Giám đốc Hạ tầng Viettel Hà Nội, nhấn mạnh muốn chuyển đổi số phải có hạ tầng số. Theo ông Phong, khi các khu đô thị, khu công nghiệp được hình thành, cần có quy hoạch chung về hạ tầng viễn thông tương tự như các hạ tầng điện, nước. Đây là vấn đề quan trọng bởi doanh nghiệp viễn thông đang gặp vướng mắc trong việc triển khai hạ tầng tại các khu vực mới.

Ông cho biết hiện doanh nghiệp đã có quy hoạch viễn thông thụ động, các trạm được quy hoạch vị trí và cấp phép theo đúng quy trình khi khởi công. Tuy nhiên, riêng Hà Nội hiện chưa có quy hoạch viễn thông thụ động, dẫn tới những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai.

Đại diện MobiFone Hà Nội, ông Nguyễn Văn Nghị, Trưởng phòng Kinh doanh Giải pháp số, cũng cho biết doanh nghiệp đang vướng mắc trong triển khai các trạm phát sóng 5G.

Theo ông Nghị, MobiFone đã gửi văn bản đề xuất 132 vị trí tại 42 phường, xã tại Hà Nội nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Một trong những vướng mắc chính là đơn giá, khi các xã, phường chưa có đơn giá thống nhất.

Ông kiến nghị cần giải quyết vấn đề này, xây dựng quy chuẩn về đơn giá sử dụng đất công để các xã, phường có cơ sở ký hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông.

Bên cạnh đó, ông Nghị cho rằng đóng góp của viễn thông đối với hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng ICT, là rất lớn. Tuy nhiên, theo quan sát của ông, Hà Nội chưa có động thái đủ mạnh trong phát triển hạ tầng, đặc biệt tại các khu công nghiệp và chung cư.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Trưởng phòng Kinh doanh Giải pháp số của MobiFone. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo đại diện MobiFone Hà Nội, khi thành phố phát triển drone, robot và kinh tế số thì hạ tầng công nghệ số là điều kiện cần để các hoạt động này được triển khai. Do đó, ông đề nghị Sở cho phép các nhà mạng có quy hoạch triển khai private network tại các khu vực phù hợp, đồng thời có kế hoạch trong năm 2026, 2027 đối với các khu đô thị, khu công nghiệp triển khai mới.

Không chỉ quy định về trạm BTS, ông Nghị đề xuất yêu cầu triển khai private network tại các khu vực này nhằm tạo môi trường đồng nhất về mạng lưới hạ tầng.

Những ý kiến được doanh nghiệp đưa ra tại Hội nghị cho thấy bài toán tăng trưởng của ngành viễn thông Hà Nội không chỉ nằm ở nhu cầu thị trường, mà còn gắn chặt với khả năng tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, đất công, quy hoạch, đơn giá, cấp phép và chia sẻ hạ tầng.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong quý IV, việc tháo gỡ từng điểm nghẽn cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh đầu tư và đưa dịch vụ tới người dân, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho ngành viễn thông, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số của Thủ đô./.

Nghị quyết số 193: Cơ chế đột phá hiện đại hóa hạ tầng viễn thông Nghị quyết số 193 sẽ tạo nên thay đổi để hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí phát triển 5G; thí điểm thử nghiệm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp.