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Hàn Quốc: 168 người sơ tán do cháy pin sạc dự phòng trên máy bay

Toàn bộ 168 hành khách và thành viên tổ bay trên một chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air đã phải sơ tán sau khi pin sạc dự phòng của hành khách bốc cháy trong khoang máy bay.

Nhật Hưng
Máy bay của hãng hàng không Korean Air tại sân bay Gimpo ở Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không Korean Air tại sân bay Gimpo ở Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, toàn bộ 168 hành khách và thành viên tổ bay trên một chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air đã phải sơ tán sau khi pin sạc dự phòng của hành khách bốc cháy trong khoang máy bay tại sân bay quốc tế Cheongju, Hàn Quốc, vào tối 10/10. Sự việc xảy ra trước khi máy bay khởi hành, làm gián đoạn chuyến bay dự kiến đi đảo Jeju.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đám cháy xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 10/10, khi hành khách đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Thiết bị phát cháy khi máy bay chưa di chuyển ra đường băng. Hành khách ngồi gần đó lập tức dùng quần áo phủ lên pin để khống chế đám cháy, sau đó tiếp viên sử dụng túi chuyên dụng để xử lý sự cố cháy pin lithium.

Ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng, nhưng khói lan trong khoang khiến toàn bộ 168 người phải rời máy bay. Các nguồn tin ban đầu cho biết không có thương vong nghiêm trọng. Một số báo Hàn Quốc đưa tin người cầm pin sạc dự phòng bị bỏng nhẹ ở tay. Tuy nhiên, thông tin về tình trạng thương tích chưa được cơ quan chức năng và hãng hàng không xác nhận.

Các sự cố liên quan đến pin sạc dự phòng trên máy bay đang thu hút sự quan tâm tại Hàn Quốc do nguy cơ cháy từ pin lithium. Theo quy định hàng không hiện hành, pin sạc dự phòng phải được mang theo trong hành lý xách tay, không được để trong hành lý ký gửi. Các thiết bị có dung lượng lớn còn phải đáp ứng giới hạn và điều kiện vận chuyển của hãng hàng không.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn do pin lithium trong khoang hành khách, đồng thời đặt ra yêu cầu tuân thủ quy định vận chuyển và xử lý kịp thời khi thiết bị có dấu hiệu quá nhiệt hoặc bốc khói./.

(TTXVN/Vietnam+)
#pin lithium #cháy pin #Hàn Quốc Hàn Quốc
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