Rực rỡ sắc màu văn hóa tại Hội chợ ASEAN Bazaar 2026

Chiều 10/10, Hội chợ ASEAN Bazaar 2026 đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động và tràn ngập sắc màu văn hóa ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Sự kiện hội tụ sự tham gia của Đại sứ quán các quốc gia thành viên ASEAN và nước chủ nhà Ấn Độ, mang đến một không gian giao lưu nghệ thuật, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ độc đáo, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước ASEAN cũng như giữa ASEAN và Ấn Độ.

Với vai trò Chủ tịch luân phiên của Uỷ ban ASEAN tại Ấn Độ năm 2026, Đại sứ quán Philippines tổ chức ASEAN Bazaar với chủ đề “Khám phá hương vị và văn hoá của các nước ASEAN.”

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Đại sứ Philippines tại Ấn Độ Josel Ignacio chia sẻ: “Thông qua sự kiện này, các quốc gia ASEAN mong muốn giới thiệu văn hóa và ẩm thực của từng nước đến với bạn bè Ấn Độ và quốc tế. Việc thúc đẩy kết nối giữa ASEAN và Ấn Độ thông qua văn hóa và ẩm thực là một trong những cách tốt nhất, bởi ẩm thực luôn kết nối mọi người và dễ dàng đưa con người đến gần nhau hơn.”

Hành trình di sản qua từng gian hàng thủ công

Ngay từ khi mở cửa, khu vực trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ đã thu hút đông đảo khách tham quan. Mỗi gian hàng như một "bảo tàng thu nhỏ," tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của từng quốc gia.

Từ những tấm lụa tơ tằm tinh xảo, đồ thổ cẩm rực rỡ sắc màu, đến các sản phẩm mỹ nghệ chạm khắc từ gỗ hay trang sức chế tác tỉ mỉ... tất cả đều thể hiện sự khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân.

Gian hàng của Việt Nam nổi bật với những sản phẩm đặc trưng từ nhiều vùng miền khác nhau và được bài trí công phu dưới bàn tay khéo léo của các thành viên Đại sứ quán cùng gia đình.

Để chuẩn bị cho gian hàng, từng món đồ trưng bày đều được lựa chọn kỹ càng nhằm lan tỏa văn hóa Việt, qua đó tạo điểm nhấn trong bức tranh văn hóa chung giữa ASEAN và Ấn Độ ở giữa lòng thủ đô New Delhi.

Các gian hàng ẩm thực và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam luôn thu hút đông khách tới tham quan. (Ảnh: Vietnam+)

Bác sỹ Mona Singh, người Ấn Độ, thể hiện rõ sự thích thú khi tham quan các gian hàng tại ASEAN Bazaar. Bà nói: “Đây không chỉ là dịp để mọi người giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc trưng của đất nước mình, mà còn tạo cơ hội để chúng ta gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, chia sẻ những giá trị văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Tôi thực sự hạnh phúc khi hòa mình vào không gian giao lưu đầy màu sắc và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa cùng tất cả các bạn.”

Gian hàng của nước chủ nhà Ấn Độ cũng tạo nên điểm nhấn ấn tượng với các sản phẩm chạm khắc và sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc Nam Á, tạo nên sự hòa quyện văn hóa đa dạng và phong phú. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên nước chủ nhà Ấn Độ có gian hàng tại ASEAN Bazaar.

Đánh thức vị giác với không gian ẩm thực phong phú

Cách đó không xa, không gian ẩm thực cũng là điểm dừng chân náo nhiệt tại hội chợ. Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm hành trình khám phá vị giác trọn vẹn với chuỗi gian hàng ẩm thực đặc trưng của từng quốc gia.

Từ vị chua cay đậm đà của các món ăn Thái Lan và Lào, hương vị ngậy béo trong món ăn của Indonesia, đến hương thơm thanh tao của Phở Việt Nam..., tất cả không chỉ được chế biến công phu, chuẩn vị, mà còn được trình bày đẹp mắt, mang đến cho khách tham quan một trải nghiệm ẩm thực vô cùng khó quên.

Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh trước gian hàng ẩm thực của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Vợ chồng ông bà Jean Marie và Olga Marie, người Pháp, cho biết nơi đầu tiên mà họ ghé thăm tại hội chợ là gian hàng ẩm thực của Việt Nam. Cặp vợ chồng này chia sẻ: “Chúng tôi thực sự rất yêu thích ẩm thực Việt Nam. Chúng tôi từng có dịp đến Việt Nam nên đã biết đến nem cuốn và có những trải nghiệm rất thú vị với ẩm thực của các bạn. Chúng tôi biết rằng các món ăn Việt Nam thực sự rất ngon.”

Bùng nổ cảm xúc với cuộc thi nghệ thuật

Điểm nhấn bùng nổ và được chờ đón nhất trong khuôn khổ hội chợ chính là các tiết mục múa hát truyền thống. Sân khấu ASEAN Bazaar 2026 trở thành nơi thăng hoa của tài năng, nơi đại diện các nước phô diễn những nét tinh túy nhất trong nghệ thuật biểu diễn của dân tộc mình.

Những điệu múa uyển chuyển, thanh thoát, cùng những giai điệu dân ca truyền thống của các nước ASEAN liên tục nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ người xem. Trong khi đó, các tiết mục biểu diễn của Ấn Độ lại đầy sôi động và cuồng nhiệt, tạo nên bầu không khí rộn ràng và cuốn hút mọi người.

Bà Trần Minh Nguyệt, Phu nhân Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi, cho biết Đại sứ quán Việt Nam mang đến hội chợ những tiết mục biểu diễn mang đậm âm hưởng văn hoá dân gian, cùng với những món ăn truyền thống đã trở nên rất nổi tiếng và nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước.

“Tất cả đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè Ấn Độ, ASEAN và bạn bè quốc tế. Đây là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy giao lưu văn hóa, ẩm thực và con người, cũng như thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết giữa các nước ASEAN với nhau và giữa ASEAN với Ấn Độ,” bà Nguyệt nói.

Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho những tiết mục xuất sắc nhất nhằm tôn vinh sự dàn dựng công phu, tài năng và nhiệt huyết của các “nghệ sỹ cây nhà lá vườn.”

Với màn biểu diễn múa dân tộc trên nền nhạc Bắc Bling, tiết mục múa của các phu nhân Đại sứ quán Việt Nam đã được trao giải Nhì hạng mục múa, trong khi tiết mục hát đơn ca của bé Nguyễn Mộc Lan bài “We are the World” được trao giải Nhất cho hạng mục hát.

Hội chợ ASEAN Bazaar 2026 khép lại thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng những khách tới tham quan. Không chỉ là nơi mua sắm hay giải trí, sự kiện còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa ý nghĩa, góp phần củng cố tình hữu nghị bền chặt giữa các nước ASEAN cũng như cho mối quan hệ giữa ASEAN và Ấn Độ./.

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