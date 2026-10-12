KakaoBank ra mắt dịch vụ ngân hàng số hỗ trợ tiếng Việt tại Hàn Quốc

Ngân hàng số KakaoBank của Hàn Quốc ngày 12/10 ra mắt dịch vụ tài chính dành cho người nước ngoài cư trú tại nước này, cho phép mở tài khoản trực tuyến, sử dụng thẻ ghi nợ và chuyển tiền quốc tế trên cùng một ứng dụng.

Dịch vụ hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung, nhằm giảm rào cản ngôn ngữ và tạo thuận lợi cho người nước ngoài tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, KakaoBank cho biết người nước ngoài từ 19 tuổi trở lên, có giấy tờ định danh hợp lệ do Hàn Quốc cấp và số điện thoại di động đăng ký chính chủ, có thể đăng ký tài khoản thông qua ứng dụng mà không cần đến quầy giao dịch. Trong trường hợp không cần thẩm định bổ sung, quy trình mở tài khoản có thể hoàn tất trong khoảng 5 phút.

Dịch vụ mới bao gồm tài khoản ngân hàng dành cho người nước ngoài, thẻ ghi nợ và chuyển tiền quốc tế. KakaoBank hợp tác với công ty công nghệ tài chính Hanpass để cung cấp dịch vụ chuyển tiền tới khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hỗ trợ hơn 50 loại tiền tệ. Ngân hàng cũng áp dụng chính sách miễn phí nhận tiền chuyển từ nước ngoài vào tài khoản KakaoBank của khách hàng.

Một điểm đáng chú ý là ứng dụng tích hợp công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) để chuyển ngữ giao diện, thông báo quan trọng và nội dung tư vấn sang tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.

KakaoBank dự kiến mở rộng hỗ trợ lên 7 ngôn ngữ trong năm 2027. Thẻ ghi nợ hiện hỗ trợ thanh toán trong nước; chức năng thanh toán quốc tế dự kiến được bổ sung vào cuối năm nay.

Để đơn giản hóa thủ tục, ngân hàng áp dụng công nghệ xác thực danh tính bằng ảnh chân dung và khai thác dữ liệu công đã được xác minh nhằm giảm lượng thông tin khách hàng phải nhập thủ công. Người dùng cũng có thể nộp một số giấy tờ cần thiết, như xác nhận việc làm, bảng lương và giấy tờ cư trú, thông qua ứng dụng.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, số người nước ngoài cư trú tại nước này đạt khoảng 2,2 triệu người vào cuối năm 2025. Việc KakaoBank mở rộng dịch vụ được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính của nhóm khách hàng này, trong đó có người lao động và du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc./.

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