Hàn Quốc nâng cao vai trò chỉ huy trong liên quân Hàn-Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, vai trò của Hàn Quốc trong Bộ Tư lệnh liên hợp Hàn-Mỹ (CFC) dự kiến được nâng cao sau khi Seoul tiếp nhận quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ, song giới chuyên gia cho rằng cơ cấu chỉ huy liên quân nhiều khả năng chỉ được điều chỉnh hạn chế thay vì tổ chức lại toàn diện.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết theo kế hoạch được Hàn Quốc và Mỹ thống nhất, sau khi chuyển giao OPCON, một tướng 4 sao Hàn Quốc sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh CFC, trong khi một tướng Mỹ giữ chức Phó Tư lệnh. Đây là thay đổi đáng kể so với cơ cấu hiện nay, trong đó CFC do một tướng 4 sao Mỹ chỉ huy và một tướng Hàn Quốc giữ cương vị phó tư lệnh.

Tuy nhiên, hai nước vẫn duy trì mô hình chỉ huy liên hợp và cơ cấu tham mưu tích hợp, thay vì thành lập hai bộ chỉ huy quốc gia hoạt động song song. Tướng Kim Seong Min, Phó Tư lệnh CFC, cho biết kế hoạch tổ chức tạm thời sau chuyển giao OPCON sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ đầy đủ (FMC), giai đoạn cuối trong quy trình đánh giá 3 bước phục vụ chuyển giao OPCON. Ông đồng thời bác bỏ khả năng CFC bị giải thể sau khi quyền chỉ huy được chuyển giao.

Giới chuyên gia quân sự Hàn Quốc nhận định những thay đổi chủ yếu có thể tập trung vào phân bổ các vị trí lãnh đạo trong bộ tham mưu liên hợp. Theo ông Kim Jung Sup - Giám đốc Viện Sejong, cơ cấu hiện tại đã được hình thành trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai đồng minh, do đó việc thay đổi căn bản sẽ khó xảy ra. Một số vị trí quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực tình báo và tác chiến, có thể được giao cho thêm các tướng lĩnh hoặc sỹ quan cấp cao Hàn Quốc, qua đó tăng vai trò của Seoul trong quá trình lập kế hoạch và điều hành hoạt động chung.

Vấn đề được quan tâm nhất là phạm vi quyền kiểm soát tác chiến của tư lệnh Hàn Quốc đối với các lực lượng Mỹ sau khi OPCON được chuyển giao. Theo các chuyên gia, việc một tướng Hàn Quốc trở thành Tư lệnh CFC về nguyên tắc sẽ nâng cao vai trò của Seoul trong hoạch định và chỉ đạo các hoạt động quân sự chung.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa toàn bộ lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc mặc nhiên nằm dưới quyền kiểm soát tác chiến của CFC. Quyền hạn cụ thể đối với từng đơn vị vẫn phụ thuộc vào nhiệm vụ, cơ chế phân bổ lực lượng và các thỏa thuận giữa hai đồng minh.

CFC được thành lập năm 1978, là cơ quan chỉ huy trung tâm nhằm phối hợp năng lực phòng thủ của Hàn Quốc và Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên. Các sỹ quan hai nước hiện cùng làm việc trong một bộ tham mưu thống nhất, đảm nhiệm lập kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động quân sự phối hợp. Theo phương án hậu chuyển giao OPCON, mô hình này cơ bản sẽ được duy trì, với thay đổi chủ yếu ở vị trí người đứng đầu./.

Hàn Quốc và Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy đầu tư song phương Hàn Quốc và Mỹ đang tăng cường phối hợp quốc phòng, củng cố liên minh trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy triển khai các cam kết đầu tư lớn trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp.

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