Hàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Văn phòng An ninh quốc gia (NSO) trực thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc sáng 12/10 đã họp khẩn để rà soát tư thế sẵn sàng ứng phó cũng như đánh giá tình hình an ninh quốc gia trong bối cảnh Triều Tiên gần đây liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa.

Cuộc họp diễn ra không lâu sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Cuộc họp khẩn có sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. NSO kêu gọi Triều Tiên lập tức chấm dứt các vụ phóng tên lửa đạn đạo mà Seoul cho là vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo người phát ngôn tổng thống, NSO cũng kêu gọi triển khai mọi biện pháp cần thiết, đồng thời tiến hành phân tích và đánh giá tác động của vụ phóng mới nhất đối với an ninh Hàn Quốc.

Cùng với việc Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng tên lửa, bất đồng giữa hai bên trong đánh giá về các sự cố an ninh tại khu vực biên giới đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên thời gian tới./.

Triều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát Quân đội Hàn Quốc khẳng định đang duy trì trạng thái giám sát và cảnh giác cao độ, đồng thời phối hợp chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng ứng phó.

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