Hàn Quốc triển khai robot “dây leo” xử lý sự cố nguy hiểm

Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc lần đầu triển khai một loại robot mềm có thể bơm hơi để tiếp cận khu vực chứa hàng trăm nghìn pin lithium bị hư hỏng sau một vụ cháy tại tỉnh Chungcheongnam, qua đó mở ra hướng ứng dụng công nghệ robot trong xử lý các sự cố nguy hiểm mà con người và thiết bị thông thường khó tiếp cận.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, vụ việc xảy ra sau một vụ cháy hồi tháng 8 tại một kho chứa pin quân sự.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy của công trình, gồm tường bê tông cốt thép và hệ thống phun nước tự động, đã khống chế ngọn lửa, nhưng khoảng 210.000 pin lithium bên trong vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Các pin bị cháy sém và nung nóng ở nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra phản ứng nhiệt dây chuyền, dẫn tới cháy hoặc phát nổ thứ phát.

Do nguy cơ này, lực lượng cứu hỏa không thể trực tiếp vào khu vực bị ảnh hưởng trong gần 2 tuần. Các thiết bị cứu hộ truyền thống như xe bánh xích hạng nặng hoặc robot 4 chân cũng không phù hợp, bởi trọng lượng và chuyển động của chúng có thể tác động lên các viên pin đã bị hư hỏng, làm gia tăng nguy cơ phát nổ.

Để xử lý tình trạng trên, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phối hợp với Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) triển khai một loại robot mềm dạng “dây leo,” lấy cảm hứng từ khả năng sinh trưởng của thực vật, do giáo sư Yoo Ji Hwan và nhóm nghiên cứu phối hợp với Viện Nghiên cứu Phòng cháy chữa cháy Quốc gia phát triển.

Khác với robot cứu hộ thông thường, thiết bị này di chuyển bằng cách sử dụng khí nén để tự kéo dài và vươn về phía trước, tương tự quá trình một thân cây phát triển.

Robot có trọng lượng rất nhẹ, không cần lăn hoặc tạo áp lực lớn lên mặt sàn, nhờ đó có thể di chuyển qua các hành lang và không gian chật hẹp mà hạn chế tác động lên các bộ pin dễ bị tổn thương.

Từ khu vực an toàn được bảo vệ bằng các tấm chắn chống nổ, lực lượng cứu hộ đã điều khiển robot tiến vào bên trong kho để thực hiện trinh sát trực quan. Thiết bị đã giúp thu thập thông tin về tình trạng thực tế của khu vực mà không cần đưa con người vào vùng nguy hiểm.

Không chỉ phục vụ công tác cứu hộ trong nước, dữ liệu từ đợt triển khai robot cũng được Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc và cơ quan điều tra hỏa hoạn Hàn Quốc chia sẻ với Chương trình Lincoln, sáng kiến nghiên cứu an ninh do Phòng thí nghiệm Lincoln thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ dẫn dắt.

Theo Giám đốc Viện Nghiên cứu Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Kim Yeon Sang, việc kết hợp các yêu cầu thực tế trong hoạt động chữa cháy với công nghệ robot đang mở ra hướng phát triển các thiết bị chuyên dụng, góp phần giảm rủi ro cho lực lượng cứu hộ và nâng cao khả năng xử lý thảm họa trong môi trường phức tạp./.

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