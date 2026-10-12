Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam 2026

Triển lãm quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2026 - VHHE HCMC 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 3-5/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Triển lãm có sự tham gia của khoảng 380 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, tương đương gần 450 gian hàng.

Triển lãm hướng đến thúc đẩy kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong lĩnh vực ngũ kim, dụng cụ cầm tay và công nghiệp hỗ trợ.

Triển lãm tập trung vào bốn nhóm ngành hàng chủ lực gồm dụng cụ; ngũ kim và phụ kiện xây dựng; thiết bị gia cố; bảo hộ lao động.

Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, VHHE HCMC 2026 dự kiến tiếp tục quy tụ nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ có nền sản xuất công nghiệp phát triển như Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Trung Quốc.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, triển lãm còn chú trọng nâng cao hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, nhà thầu và khách hàng chuyên ngành.

Đáng chú ý, chương trình kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong khuôn khổ triển lãm, với chủ đề “Nâng chuẩn nhà cung ứng - Mở rộng cơ hội đơn hàng”, dự kiến thu hút các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, hệ thống bán lẻ và đoàn nhà mua quốc tế.

Triển lãm đồng thời tiếp tục tổ chức hoạt động trải nghiệm sản phẩm thông qua chương trình thực hành sáng tạo đồ gỗ do Xưởng gỗ Saigon 69 thực hiện. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng dụng cụ và tìm hiểu cách ứng dụng sản phẩm trong thực tế, qua đó giúp doanh nghiệp giới thiệu tính năng, giá trị sử dụng và tiếp cận gần hơn với nhu cầu của người tiêu dùng.

Một lợi thế khác của VHHE HCMC 2026 là được tổ chức đồng thời với Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 24 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Expo HCMC 2026), Triển lãm quốc tế Thang máy Việt Nam 2026 (Vietnam Elevator Expo) và Triển lãm Trang trí Nhà và Cảnh quan 2026 (Vietnam Home & Garden Expo).

Việc quy tụ nhiều lĩnh vực trong cùng thời gian và địa điểm tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn, từ các ngành cơ khí, xây dựng, vật liệu, nội-ngoại thất đến sản xuất công nghiệp, thương mại và phân phối, đồng thời mở rộng cơ hội tìm kiếm đối tác và phát triển các kênh tiêu thụ mới.

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất- gia công cơ khí và xây dựng năng động nhất Đông Nam Á, với nhu cầu ngày càng cao về công cụ, thiết bị, vật tư và sản phẩm ngũ kim.

Cùng với sự phát triển mạnh của ngành xây dựng, đô thị hóa và xu hướng DIY trong tiêu dùng, Việt Nam trở thành thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng đầu tư.

Tại kỳ triển lãm trước, sự kiện thu hút gần 16.770 lượt khách thương mại đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trong ba ngày.

Trải qua 10 lần tổ chức, VHHE tiếp tục khẳng định vị thế là một triển lãm chuyên ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tiên phong tại Việt Nam với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong ngành, thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và lan toả xu hướng DIY đến các tín đồ yêu dụng cụ khắp nơi trên thế giới./.

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