Bộ Công Thương gia hạn thuế chống bán phá giá với sợi dài polyester thêm 5 năm

Ngày 13/10, Bộ Công Thương cho biết đã ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc. Theo đó biện pháp được gia hạn thêm 05 năm, từ ngày 16/10/2026 đến ngày 15/10/2031 với mức thuế chống bán phá giá từ 3,36%-54,9%.

Trước đó, ngày 13/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Đến ngày 16/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo về việc rà soát cuối kỳ vụ việc nêu trên, mã vụ việc ER01.AD10.

Theo Bộ Công Thương, quá trình điều tra rà soát được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan điều tra đánh giá biện pháp chống bán phá giá đã phát huy hiệu quả tích cực đối với ngành sản xuất sợi trong nước sau thời gian áp dụng.

Cụ thể, biện pháp này góp phần tạo môi trường cạnh tranh công bằng, hạn chế tác động của hành vi bán phá giá, qua đó tạo điều kiện cho ngành sản xuất trong nước duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian áp dụng biện pháp, lượng nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Malaysia đã giảm đáng kể so với đầu thời kỳ rà soát.

Bên cạnh đó, biện pháp chống bán phá giá hỗ trợ doanh nghiệp trong nước duy trì và mở rộng năng lực sản xuất. Các doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục đầu tư, mở rộng công suất, phát triển cơ sở sản xuất mới. Tổng sản lượng thành phẩm trong nước có sự gia tăng, góp phần nâng cao năng lực cung ứng sợi cho thị trường nội địa.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng biện pháp này góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội thông qua việc duy trì hoạt động sản xuất trong nước, mở rộng quy mô lao động của ngành, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động tại các địa phương.

Ngoài ra, biện pháp chống bán phá giá góp phần duy trì chuỗi giá trị dệt may trong nước. Việc duy trì hoạt động sản xuất sợi tạo nhu cầu đối với các ngành cung ứng nguyên liệu và dịch vụ ở thượng nguồn, đồng thời cung cấp nguyên liệu cho các công đoạn dệt, nhuộm ở hạ nguồn. Nội dung này phù hợp với định hướng phát triển nguồn nguyên, phụ liệu và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định vẫn có bằng chứng rõ ràng cho thấy khả năng thiệt hại của ngành sản xuất trong nước nếu chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Theo kết quả rà soát, trong thời kỳ rà soát, hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vẫn đang được bán phá giá vào Việt Nam. Hành vi bán phá giá có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn nếu biện pháp chống bán phá giá chấm dứt.

Cơ quan điều tra cũng ghi nhận lượng nhập khẩu từ các nước bị điều tra tiếp tục gia tăng trong thời kỳ rà soát, đặc biệt là hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong trường hợp không có thuế chống bán phá giá, hàng hóa nhập khẩu có khả năng gia tăng nhanh chóng về lượng với mức giá thấp, gây tác động chênh lệch giá, ép giá và kìm giá đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước.

Dù một số chỉ số kinh tế của ngành sản xuất trong nước đã cải thiện một phần, Cơ quan điều tra cho biết ngành vẫn ghi nhận những diễn biến bất lợi về sản lượng, hiệu quả khai thác và sử dụng công suất, thị phần, hàng tồn kho, lợi nhuận, năng suất lao động, đầu tư và dòng tiền. Do đó, ngành sản xuất trong nước có khả năng tiếp tục bị thiệt hại đáng kể nếu chấm dứt biện pháp.

Một yếu tố khác được Cơ quan điều tra lưu ý là một số quốc gia bị điều tra, trong đó có Trung Quốc, có năng lực sản xuất và xuất khẩu sợi polyester lớn. Trong khi đó, một số thị trường nước thứ ba đang duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm sợi thuộc phạm vi rà soát. Điều này làm gia tăng nguy cơ chuyển hướng thương mại sang Việt Nam nếu biện pháp chống bán phá giá chấm dứt.

Từ các nội dung trên, Cơ quan điều tra kết luận có tồn tại khả năng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra rà soát sẽ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá, gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp chống bán phá giá.

Dự thảo kết luận rà soát cuối kỳ đã được gửi cho các bên liên quan đóng góp ý kiến theo quy định trước khi Bộ Công Thương ban hành quyết định chính thức.

Trên cơ sở đó Trên cơ sở đó, ngày 13/10/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc.

Sau khi Quyết định số 2652/QĐ-BCT có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý liên quan kiểm tra, theo dõi, giám sát hiệu quả thực thi. Việc giám sát được thực hiện trên cơ sở thông tin về tình hình nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá do cơ quan hải quan cung cấp, căn cứ theo Điều 18 của Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại./.