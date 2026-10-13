Đặc khu Phú Quý siết chặt quản lý rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển

Ngày 13/10, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết phong trào phòng chống rác thải nhựa và triển khai giải pháp bảo vệ môi trường tại địa bàn đặc khu và khu vực đảo Hòn Tranh đang được triển khai thực hiện quyết liệt.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, công tác giảm thiểu rác thải nhựa trên biển đang được địa phương triển khai quyết liệt. Hiện trên đảo có 1 khu vực nuôi trồng thủy sản với 53 lồng bè, sản lượng bình quân khoảng 100 tấn/năm.

Từ đầu năm đến nay, địa phương đã thường xuyên kiểm tra 9/9 cơ sở lồng bè kết hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống; yêu cầu thực hiện các biện pháp thu gom chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, các tàu vận tải hành khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết và ngược lại được trang bị dụng cụ thu gom chất thải sinh hoạt, thay túi nôn bằng túi giấy; đồng thời tuyên truyền thông điệp “Không mang rác thải nhựa lên đảo.”

Đặc khu cũng tổ chức các đợt tổng vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ phát sinh chất thải, nhất là tại khu vực ven biển, cảng và khu dân cư.

Theo ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường là định hướng của đặc khu để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng “xanh, bền vững"; tăng cường bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phối hợp triển khai khu bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái biển; phát triển toàn diện các ngành dịch vụ, du lịch biển, khu nuôi trồng và khai thác hải sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tăng cường công tác quản lý khai thác hải sản không vi phạm IUU.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, yêu cầu tất cả du khách, tổ chức, cá nhân khi tham quan đảo Hòn Tranh (cách Phú Quý khoảng 1km), không được mang theo bất kỳ túi nhựa (túi nilon) và ly nhựa sử dụng một lần.

Các chủ phương tiện vận chuyển khách có trách nhiệm nhắc nhở và kiểm tra trước khi xuất bến. Đề nghị các đơn vị lữ hành, chủ phương tiện vận chuyển đưa rước khách, hướng dẫn hành khách khi ra đảo Hòn Tranh khuyến khích sử dụng túi vải, bình nước cá nhân hoặc các sản phẩm tự hủy sinh học.

Đối với các lồng bè nuôi trồng thủy sản có kết hợp dịch vụ đón khách tham quan và tổ chức dịch vụ ăn uống tại chỗ; chủ lồng bè phải thực hiện lắp đặt và trang bị hệ thống vệ sinh bồn tự hoại ngay tại bè. Đảm bảo quy trình xử lý chất thải đúng quy định, tuyệt đối không xả thải trực tiếp ra môi trường biển.

Các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản phải cam kết thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt mang về bờ vào cuối ngày và đưa đến nơi tập kết, xử lý đúng nơi quy định, không được vứt trực tiếp xuống khu vực nuôi trồng; chủ động vệ sinh khu vực nuôi, tham gia các hoạt động làm sạch môi trường; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường tại khu vực nuôi trồng thủy sản.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tổ vận động mô hình “Dân vận khéo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Phú Quý đã triển khai trực tiếp đến các hộ dân để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phong trào “không rác thải nhựa.”

Tại các khu dân cư, cán bộ Mặt trận đã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp.

Thông qua hoạt động, nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, cam kết thực hiện các nội dung thiết thực như: Sử dụng túi thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt hằng ngày, chung tay giữ gìn cảnh quan khu dân cư.

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120 km) theo hướng Đông Nam, đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính-chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng. Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18 km2 và quy mô dân số 32.000 người.

Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và đánh bắt hải sản.

Việc Phú Quý tăng cường phòng chống rác thải nhựa, phát triển kinh tế biển theo hướng “xanh, bền vững" được xem là hướng đi bền vững, phù hợp xu thế phát triển hiện nay./.

Lâm Đồng: Kết nối sản phẩm du lịch giữa đất liền với đặc khu Phú Quý Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, với nhiều bãi tắm hoang sơ, Phú Quý có tiềm năng lớn để phát triển các loại hình du lịch mạo hiểm và nghỉ dưỡng cao cấp.

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