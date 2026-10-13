Gia Lai đầu tư gần 15 tỷ đồng xây ô chôn lấp rác tạm tại Long Mỹ

Nhằm bảo đảm xử lý rác sinh hoạt trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi Nhà máy đốt rác phát điện Long Mỹ đi vào vận hành, tỉnh Gia Lai đã có chủ trương đầu tư dự án xây dựng ô chôn lấp tạm tại khu vực sân ủ lên men thuộc Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây với tổng vốn gần 14,93 tỷ đồng. Công trình có dung tích tiếp nhận khoảng 238.990 m³ rác, tương đương hơn 155.000 tấn, thời gian sử dụng dự kiến khoảng 10,2 tháng.

Theo Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 2,9 ha, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2027, chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai; Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn được giao tổ chức triển khai.

Dự án là được triển khai nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận, chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt khi ô chôn lấp A4 đã đầy, trong thời gian chờ nhà máy đốt rác phát điện vận hành.

Việc đầu tư ô chôn lấp tạm nhằm duy trì hoạt động tiếp nhận, xử lý rác, đồng thời tận dụng quỹ đất và đất đào tại chỗ để hạn chế chi phí đầu tư, đáp ứng yêu cầu an toàn và bảo vệ môi trường.

Theo thiết kế sơ bộ, ô chôn lấp được đào sâu khoảng 5m, đắp bờ bao cao khoảng 5 m, tổng chiều cao từ đáy đến đỉnh bờ khoảng 10 m. Đáy ô và mái ta luy phía trong được lót màng chống thấm HDPE dày 2 mm; đáy ô có lớp cát đệm dày 30 cm. Hệ thống thu gom nước rỉ rác sử dụng đường ống HDPE đường kính 315 mm, dẫn về hố thu rồi bơm đến trạm xử lý.

Dự án đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước mưa, đường vào và đường xuống đổ rác, bãi quay đầu xe, điện chiếu sáng, mương thoát nước và hoàn trả các tuyến đường bị ảnh hưởng; bố trí cây xanh cách ly nhằm phục vụ vận hành và bảo đảm yêu cầu môi trường.

Dự án có tổng mức đầu tư dự án là 14,927 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng hơn 12,18 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án khoảng 347,7 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 856,3 triệu đồng, chi phí khác hơn 183,2 triệu đồng và chi phí dự phòng hơn 1,35 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Công ty cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định đã khởi công xây dựng Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ được triển khai trên diện tích khoảng 10 ha, với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng, công suất xử lý khoảng 800 tấn rác mỗi ngày đêm, đồng thời phát điện với công suất 15 MW./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Giảm chôn lấp, tăng tái chế và thu hồi năng lượng từ rác Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xử lý chất thải Việt Nam đã đề xuất dự án đốt rác phát điện tại Đa Phước và đang chờ hoàn tất các bước thẩm định, cấp phép, dự án có công suất khoảng 3.000 tấn rác/ngày.

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