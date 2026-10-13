“Một điểm đến-Ba triển lãm” kết nối chuỗi sản xuất công nghiệp tại miền Bắc

Sáng 13/10, ba triển lãm quốc tế về công nghệ chế biến-đóng gói, cơ khí chính xác-sản xuất chế tạo và điện tử-bán dẫn đồng thời khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Mô hình "Một điểm đến-Ba triển lãm" được thiết kế nhằm kết nối các mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái sản xuất công nghiệp tại miền Bắc.

Chuỗi sự kiện do Informa Markets Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 13-15/10, gồm: Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Xử lý, Chế biến và Đóng gói-ProPak Hanoi 2026; Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế tạo-MTA Hanoi 2026 và Triển lãm Quốc tế về Điện tử và Điện tử Bán dẫn tại Việt Nam-SemiTronics Vietnam 2026.

Chuỗi triển lãm có tổng diện tích trưng bày khoảng 10.000m², quy tụ hơn 300 đơn vị từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 5 nhóm gian hàng quốc tế. Ban tổ chức dự kiến đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại, gồm doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng, đơn vị công nghệ, chuyên gia và đối tác trong các ngành công nghiệp trọng điểm tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets, cho rằng việc đồng tổ chức ba triển lãm phản ánh thực tiễn nền sản xuất hiện đại, khi các ngành ngày càng gắn kết chặt chẽ: Cơ khí chính xác cung cấp máy móc, thiết bị; điện tử và bán dẫn tạo năng lực điều khiển thông minh; công nghệ chế biến và đóng gói đưa sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường.

Ông Ian Roberts cũng nhấn mạnh lý để tổ chức triển lãm, theo đó "miền Bắc Việt Nam đang nổi lên như một trong những khu vực sản xuất năng động nhất châu Á, với năng lực công nghiệp không ngừng mở rộng tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên, trong khi các nhà đầu tư quốc tế tích cực tìm kiếm đối tác trong nước có năng lực."

Ban tổ chức dự kiến đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại. (Ảnh: Dương Nga/Vietnam+)

Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), ông Chu Việt Cường kỳ vọng các triển lãm không chỉ dừng ở trưng bày sản phẩm, mà thực sự trở thành cầu nối giữa công nghệ, doanh nghiệp, thị trường và chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy các chương trình phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho doanh nghiệp lớn và tập đoàn quốc tế.

Điểm khác biệt của mô hình năm nay là ba triển lãm vận hành trong cùng một không gian, tạo dòng kết nối liên tục từ cơ khí chính xác, tự động hóa, đo lường, kiểm soát chất lượng đến điện tử-bán dẫn, chế biến, đóng gói, logistics và chuỗi cung ứng lạnh - phản ánh nhu cầu tìm kiếm giải pháp tổng thể ngày càng rõ của doanh nghiệp.

Bối cảnh tổ chức gắn với đà tăng trưởng mạnh của sản xuất công nghiệp. Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 12,3% so với cùng kỳ - mức cao nhất kể từ năm 2019; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%; sản xuất đồ uống tăng 17,4%; chế biến thực phẩm tăng 12,5%. Tại miền Bắc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cao, kéo theo nhu cầu đầu tư vào máy móc, tự động hóa và công nghệ xử lý, đóng gói ngày càng lớn.

ProPak Hanoi 2026 tập trung vào giải pháp chế biến và đóng gói, gồm bao bì, công nghệ thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh. Triển lãm tổ chức hội thảo về đổi mới bao bì, sản xuất bền vững, quy định EPR và PPWR của châu Âu; đồng thời có các khóa đào tạo ngắn với sự tham gia của Viện Bao bì Úc và các phiên kết nối giao thương 1:1.

MTA Hanoi 2026 với thông điệp "Rise to Precision - Vươn tầm chính xác" tập trung vào gia công chính xác, máy CNC, dụng cụ cắt gọt, đo lường, tự động hóa và vận hành nhà máy. Chương trình Speed Matching kết nối trực tiếp người mua và nhà cung cấp theo nhu cầu cụ thể. Đáng chú ý, Factory Champion-Đại sứ Nhà máy lần đầu ra mắt tại MTA Hanoi, kết nối lãnh đạo, quản lý và kỹ sư đang làm việc thực tế tại nhà máy với nhà cung cấp công nghệ. Các hội thảo đề cập đến nhà máy thông minh, trí tuệ nhân tạo công nghiệp, bản sao số và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Điểm khác biệt của mô hình năm nay là ba triển lãm vận hành trong cùng một không gian. (Ảnh: Chí Cường/Vietnam+)

SemiTronics Vietnam 2026 với chủ đề "Thúc đẩy ngành điện tử Việt Nam tiến vào Kỷ nguyên mới" sẽ được tổ chức, quy tụ khoảng 100 thương hiệu từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu thiết bị, vật liệu, linh kiện và giải pháp phục vụ sản xuất, kiểm thử, hạ tầng khu công nghiệp. Hội nghị SEMICONNECT Vietnam 2026 với chủ đề "Vật liệu cho ngành bán dẫn" là diễn đàn trao đổi về xu hướng công nghệ, cơ hội đầu tư và yêu cầu phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn tại Việt Nam.

Trong bối cảnh miền Bắc tiếp tục thu hút các dự án sản xuất quy mô lớn, mô hình "Một điểm đến-Ba triển lãm" được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ và thúc đẩy nâng cấp năng lực sản xuất theo hướng bền vững hơn./.

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu Triển lãm Eurosatory 2026 là dịp để quảng bá năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và từng bước khẳng định vị thế của công nghệ Việt Nam.