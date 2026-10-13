Thêm hơn 3.354 tỷ đồng vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa có Quyết định số 4648/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Trách nhiệm Hữu hạn FTZ KITA TRUNGNAM là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng, tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng).

Dự án có quy mô khoảng 154 ha (xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng), tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng; cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng, cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo quyết định, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề xuất dự án và các văn bản liên quan; bảo đảm duy trì năng lực tài chính, kinh nghiệm và các điều kiện cần thiết trong suốt quá trình triển khai. Đồng thời, tổ chức thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, quy mô và các nội dung đã được chấp thuận.

Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống Khu thương mại tự do thông minh của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Trường hợp vi phạm cam kết hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hạ tầng các khu FTZ số 2, FTZ số 3 và FTZ số 4. Hiện nay khu FTZ số 2 đã khởi công xây dựng hạ tầng.

Tổng thể FTZ Đà Nẵng đang từng bước hình thành diện mạo phát triển mới, với các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau: logistics, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Tổng quy mô 3 dự án hạ tầng khu chức năng tại FTZ 2, FTZ 3 và FTZ 4 là khoảng 910 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỷ đồng.../.

Khởi động dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng EAGLE FTZ là dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản, mở đầu quá trình hiện thực hóa mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước.

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