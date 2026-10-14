Giá dầu châu Á tăng sau các vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz

Trong phiên giao dịch ngày 14/10, giá dầu tăng trên thị trường châu Á sau khi hai tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz.

Các quan chức Iran tiết lộ Iran đang triển khai chiến thuật mới nhằm vào các tàu thuyền đi qua khu vực này, trong nỗ lực duy trì giá dầu ở mức cao và tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Tính đến 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 34 xu (0,3%) lên 106,03 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 28 xu (0,3%) lên 94,42 USD/thùng. Vào đầu phiên, cả hai mặt hàng này đều ghi nhận mức tăng hơn 1 USD/thùng.

Mặc dù từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chiến lược mới, song một quan chức Iran cho biết nước này đã bắt đầu áp dụng các chiến thuật tấn công khác nhau đối với những tàu bị coi là vi phạm lệnh hạn chế của Iran từ khoảng 10 ngày trước, dẫn đến sự gia tăng các vụ tấn công.

Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 13/10 báo cáo một tàu container và một tàu chở dầu đã bị trúng vật thể lạ khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng Saudi Arabia ngày 14/10 cho biết, lực lượng Houthi đã tấn công một tòa nhà hành chính của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco ở thành phố Dhahran, gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ.

Trong tuần qua, lực lượng Houthi đã liên tục bắn tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái vào Saudi Arabia để đáp trả việc Riyadh ủng hộ các lực lượng chính quyền Yemen. Sân bay quốc tế ở Riyadh đã bị tấn công 4 lần, trong đó vụ việc vào cuối tuần trước đã khiến 13 người thiệt mạng.

Theo ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng tại Nissan Securities Investment, mối lo ngại về nguồn cung do xung đột giữa Houthi và Saudi Arabia đang đẩy giá dầu lên cao. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc Nga tăng cường xuất khẩu dầu diesel sẽ giúp nới lỏng thị trường và hạn chế các biến động mạnh.

Ông dự báo giá dầu WTI sẽ giao dịch trong khoảng 90-100 USD/thùng.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 13/10 cho biết sản lượng OPEC và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, đã ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng trước.

Kết quả này có được do Saudi Arabia tăng sản lượng bất chấp các hoạt động vận chuyển bị gián đoạn bởi cuộc chiến Mỹ-Iran.

Liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ, Chính phủ Nga khẳng định không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa động thái này với các cuộc đàm phán hòa bình cùng Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin các đặc phái viên Mỹ nhận định thỏa thuận năng lượng này là một phần nỗ lực nhằm đưa Nga trở lại bàn đàm phán hòa bình./.

Giá dầu diesel leo thang, châu Âu chạy đua tìm lời giải Trong khuôn khổ phối hợp của G7, các nước châu Âu dự kiến đưa khoảng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường.