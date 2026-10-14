Giá vàng ngày 14/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch 13/10 trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ cùng bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này nhằm tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

Vào lúc 1 giờ 15 sáng 14/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.157,90 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên giảm 0,3%, dừng ở mức 4.177,30 USD/ounce.

Ông Bob Haberkorn, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho biết thị trường đang ở trạng thái chờ đợi trước khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ sắp được công bố. Ông lưu ý thêm rằng Chủ tịch Fed sẽ có bài phát biểu cuối cùng trước kỳ họp điều chỉnh lãi suất sắp tới vào ngày 15/10, đồng thời dự báo các phiên giao dịch trước thềm các sự kiện này sẽ khá trầm lắng.

Phân tích từ Commerzbank cho rằng việc tăng lãi suất đang ngày càng trở thành con dao hai lưỡi đối với mặt hàng vàng. Dù mặt bằng lãi suất cao hơn làm gia tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ các tài sản không có lợi suất như vàng, nhưng điều này đồng thời cũng làm gia tăng gánh nặng tài khóa lên chính phủ nhiều nước, từ đó làm trầm trọng thêm những lo ngại về tính bền vững của nợ công.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,8% xuống 59,25 USD/ounce, còn bạch kim giảm 1,4% còn 1.661,18 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 14/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 14/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: