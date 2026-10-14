Giá dầu tăng giảm đan xen trước những tín hiệu trái chiều về nguồn cung

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 13/10, khi kỳ vọng về thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga đã lấn át những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các cuộc tấn công tại Saudi Arabia và Yemen.

Khép lại phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 96 xu Mỹ, hay 0,9%, xuống 105,69 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) lại tăng 40 xu Mỹ, hay 0,4%, lên 94,14 USD/thùng, mức giá đóng cửa cao nhất của dòng dầu này kể từ ngày 24/9.

Theo dữ liệu năng lượng từ phía Mỹ, Nga là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, xếp sau Mỹ và Saudi Arabia.

Các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn cản năng lượng Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đã góp phần nâng đỡ giá dầu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022. Do đó, thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga có thể tạo điều kiện cho Nga gia tăng xuất khẩu năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giải thích thêm rằng lượng dầu diesel của Nga là dành cho phần còn lại của thế giới chứ không phải cho thị trường Mỹ. Thỏa thuận này đã xoa dịu phần nào nỗi lo về nguồn cung trên thị trường năng lượng.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết Saudi Arabia đã tấn công vào thủ đô Sanaa của Yemen trong ngày 13/10, sau khi một liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân rời xa một kho dầu ở ngoại ô thành phố. Đây là một phần trong cuộc chiến đang leo thang nhanh chóng giữa các bên.

Mối lo ngại về hạ tầng năng lượng và các tuyến đường vận tải biển tại vùng Vịnh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế Riyadh vào cuối tuần qua, cùng các báo cáo về những vụ tấn công tàu chở dầu gần eo biển Hormuz.

Mặc dù việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz liên tục bị gián đoạn trong thời gian diễn ra cuộc chiến với Iran, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+ ngày 13/10 cho biết sản lượng của khối trong tháng 9 vẫn ghi nhận mức tăng mạnh, nhờ sự gia tăng nguồn cung từ Saudi Arabia./.

Nga đặt mục tiêu khôi phục xuất khẩu dầu diesel về mức trước khủng hoảng Xuất khẩu dầu diesel của Nga đã sụt giảm mạnh do các hoạt động quân sự của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và những hạn chế xuất khẩu do chính Nga áp đặt.

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