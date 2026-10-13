Giá dầu giảm khi triển vọng nguồn cung từ Nga lấn át rủi ro Vùng Vịnh

Giá dầu thô thế giới giảm trong phiên 13/10, khi giới giao dịch đánh giá triển vọng gia tăng nguồn cung dầu diesel từ phía Nga đã giúp xoa dịu phần nào những lo ngại về rủi ro gián đoạn từ các cuộc tấn công tại Saudi Arabia.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,18 USD (tương đương 1,1%) xuống mức 105,47 USD/thùng vào lúc 13 giờ 25 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,17 USD (1,3%) xuống mức 92,57 USD/thùng.

Trong phiên trước, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều vọt tăng gần 2 USD/thùng, trong đó giá dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 9/2026.

Về bức tranh nguồn cung, Mỹ thông báo Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu, đi kèm với việc Washington tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu của nước này. Nguồn cung bổ sung được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt trên thị trường nhiên liệu.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ING bày tỏ sự hoài nghi về thông tin này, đặc biệt khi các báo cáo cho thấy phía Nga vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trên thực địa, những lo ngại về sự dễ bị tổn thương của hạ tầng năng lượng và các tuyến hàng hải tại Vùng Vịnh vẫn hiện hữu sau khi lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế của Saudi Arabia và hàng loạt vụ tấn công tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. Các sự cố này đe dọa làm đảo ngược quá trình phục hồi nguồn cung của khu vực Trung Đông được ghi nhận trong tháng 9/2026.

Các nhà phân tích tại công ty phân tích thị trường KCM Trade nhận định dù nguồn cung diesel mới từ phía Nga và dòng chảy ổn định hơn từ Saudi Arabia mang lại hỗ trợ nhất định, thị trường vẫn đang lo lắng về rủi ro gián đoạn hơn là được trấn an bởi lượng dầu bổ sung. Giới quan sát nhấn mạnh cho đến khi có những dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng, xu hướng của giá dầu thô vẫn nghiêng về đà tăng.

Ở một diễn biến khác, các bộ trưởng thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) cho biết chi phí vận tải và bảo hiểm đã tăng vọt lên mức chưa từng có. Chi phí này hiện vượt qua 1/3 giá trị hàng hóa, gây cản trở sự lưu thông hiệu quả của dầu thô.

Giới chức OPEC cũng xác nhận việc hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm nay xuống còn 400.000 thùng/ngày, giảm mạnh so với mức 1,4 triệu thùng/ngày được dự báo vào đầu năm./.

Giá dầu Brent tăng lên hơn 105 USD sau vụ tấn công sân bay ở Saudi Arabia Giá dầu tăng vượt 105 USD/thùng do xung đột Trung Đông leo thang và các vụ tấn công vào sân bay Saudi Arabia, gây lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu.

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