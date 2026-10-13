Nga đặt mục tiêu khôi phục xuất khẩu dầu diesel về mức trước khủng hoảng

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này có khả năng khôi phục xuất khẩu dầu diesel lên mức cao hơn mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập trong thỏa thuận với Nga.

Hôm 9/10, ông Trump thông báo Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Chính phủ Mỹ cũng tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga, vốn được áp dụng nhằm hạn chế nguồn thu của Nga phục vụ cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo ông Novak, người phụ trách các vấn đề dầu mỏ của Tổng thống Vladimir Putin, đến cuối năm nay, xuất khẩu dầu diesel của Nga có thể đạt 3–3,5 triệu tấn mỗi tháng, trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng.

Xuất khẩu dầu diesel của Nga đã sụt giảm mạnh do các hoạt động quân sự của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và những hạn chế xuất khẩu do chính Nga áp đặt. Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, Nga cũng thường xuyên tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Trước khi Ukraine tiến hành hàng loạt hoạt động quân sự bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong giai đoạn 2024–2025, lượng dầu diesel xuất khẩu của Nga vượt 3 triệu tấn mỗi tháng.

Dù tự áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, Moskva vẫn tiếp tục cung cấp dầu diesel cho một số quốc gia, chủ yếu ở Trung Á, theo các thỏa thuận cấp chính phủ. Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dầu diesel Nga xuất khẩu sang khu vực Trung Á trong tháng trước đạt 427.000 tấn.

Giá dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ và nông dân, đồng thời trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với cử tri và các đảng phái chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

Các đặc phái viên của ông Trump hôm 9/10 đã thông báo với các quan chức Ukraine rằng thỏa thuận dầu diesel với Nga là một phần trong nỗ lực đưa Nga trở lại bàn đàm phán, sau khi những nỗ lực trước đó nhằm khởi động các cuộc thương lượng kéo dài để chấm dứt xung đột không đạt kết quả.

Ông Novak cho biết theo thỏa thuận với ông Trump, nguồn cung dầu diesel từ Nga sẽ góp phần cân bằng một phần cung-cầu trên thị trường toàn cầu.

Theo ông Novak, con số 250 tỷ USD mà phía Mỹ đưa ra để ước tính giá trị tài nguyên Nga xuất khẩu sang châu Âu thấp hơn đáng kể so với thực tế./.​

Giá dầu diesel leo thang, châu Âu chạy đua tìm lời giải Trong khuôn khổ phối hợp của G7, các nước châu Âu dự kiến đưa khoảng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường.