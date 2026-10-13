Giá vàng tăng nhẹ trước khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát

Giá vàng thế giới nhích tăng trong phiên giao dịch chiều 13/10 khi giá dầu sụt giảm.

Hiện thị trường đang dồn sự chú ý vào các dữ liệu lạm phát sắp công bố của Mỹ để tìm kiếm chỉ dấu mới về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Vào lúc 13 giờ 24 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.188,27 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất một tuần trong phiên trước đó. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng tăng 0,5% và đứng ở mức 4.212,50 USD/ounce.

Trong phiên này, giá dầu thô quay đầu giảm, hướng tới đợt sụt giảm đầu tiên sau gần một tuần. Trước đó, tình trạng căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao đã làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố lập luận về một chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dù vàng thường là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao thường thúc đẩy nhà đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lời thay vì kim loại quý không hưởng lãi suất.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư Capital.com nhận định số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày 14/10 và Chỉ số giá sản xuất (PPI) một ngày sau đó sẽ có tác động quyết định đến giá vàng trong ngắn hạn. Nếu lạm phát nóng hơn dự kiến và thúc đẩy kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10, giá vàng có thể đối mặt với một đợt sụt giảm mới.

Theo công cụ FedWatch của tập đoàn dịch vụ tài chính CME Group, giới giao dịch hiện định giá xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng này ở mức 19%. Nhưng khả năng có một đợt tăng vào tháng 12 lên tới 85%.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên 60,46 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,5% lên 1.694,65 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 12 phút ngày 13/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,50-143,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới giảm do áp lực từ đồng USD và giá dầu Đồng USD và giá dầu tăng giá là nguyên nhân chính gây áp lực lên kim loại quý, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá lộ trình lãi suất của Fed.