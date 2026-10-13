Du khách nước ngoài nói gì về mô hình “Tuyến phố thông minh” tại phường Hoàn Kiếm?

Giữa không gian phố cổ Hà Nội, cửa hàng truyền thống và các di tích văn hóa, mô hình “Tuyến phố thông minh” đang đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân và du khách.

Phường Hoàn Kiếm triển khai thí điểm mô hình “Tuyến phố thông minh” trên 5 tuyến Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân và Hàng Giấy. Mô hình tích hợp Wi-Fi miễn phí, mã QR tra cứu thông tin lịch sử, văn hóa, bản đồ định vị và các công cụ hỗ trợ thanh toán, kinh doanh số.

Sau 3 ngày thử nghiệm, các tiện ích bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ du khách, hộ kinh doanh và người dân sinh sống trong khu vực. Việc tích hợp thông tin số ngay trên các tuyến phố truyền thống giúp du khách thuận tiện tìm hiểu di sản, xác định các điểm tham quan và khám phá Hà Nội.

Bên cạnh phục vụ khách tham quan, mô hình còn hỗ trợ các hộ kinh doanh tiếp cận phương thức thanh toán không tiền mặt, công cụ quản lý và quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến. Qua đó, hoạt động chuyển đổi số được gắn với nhu cầu thực tế của người dân và hoạt động thương mại tại khu phố cổ.

Để phát huy hiệu quả, mô hình cần duy trì kết nối ổn định, thường xuyên cập nhật dữ liệu và bảo đảm các tiện ích dễ sử dụng. Đây cũng là cơ sở để phường đánh giá hiệu quả triển khai, xem xét khả năng mở rộng trong thời gian tới./.