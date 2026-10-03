UGREEN ra mắt bộ 3 sản phẩm độc đáo dành cho người ưa xê dịch

Thương hiệu công nghệ tiêu dùng UGREEN gây chú ý vào cuối tháng 9 vừa qua khi ra mắt bộ ba sản phẩm độc đáo dành riêng cho những người thường xuyên di chuyển. Bộ sản phẩm của hãng gồm 2 thiết bị sạc MagFlow và một cục sạc công suất lớn có dây sạc rút gọn hoàn toàn mới mang tên Nexode Pro 160w.

MagFlow là hệ sinh thái sạc không dây từ tính đặc biệt của UGREEN, tập trung vào trải nghiệm sạc cho điện thoại, đặc biệt là các thiết bị Apple hỗ trợ chuẩn MagSafe/Qi2. Một trong hai thiết bị MagFlow mới mà hãng tung ra thị trường đợt này là Sạc dự phòng từ tính UGREEN MagFlow Pro dung lượng 10000 mAh.

Sở hữu lớp vỏ màu xám thanh lịch cùng thiết kế nhỏ gọn, với kích thước 10,85x7,06x1,63cm, UGREEN MagFlow Pro 10.000mAh mang đến cảm giác hiện đại ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết bị có kiểu dáng tối giản, trọng lượng rất nhẹ chỉ hơn 200gram, tạo cảm giác cầm nắm vừa vặn trong tay và dễ dàng bỏ vào túi khi di chuyển, phù hợp với những người dùng trẻ yêu thích sự tinh tế nhưng vẫn đề cao tính tiện dụng.

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Với công suất sạc tối đa có dây 45W, cục sạc thậm chí có thể tiếp năng lượng cho một số loại laptop.

Dù gọn nhẹ nhưng cục sạc được trang bị nhiều tính năng mạnh mẽ, gồm khả năng sạc có dây tới 45W và không dây tới 25W. Theo thông tin từ UGREEN, thiết bị có thể sạc không dây điện thoại từ iPhone 12 trở lên, điện thoại Pixel 10 trở lên và một số mẫu điện thoại Samsung.

Thiết bị hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 và đạt công suất sạc tối đa 25W trên một số mẫu điện thoại như iPhone 16 (hệ điều hành iOS 26 trở lên), iPhone 17, Pixel 10 Pro XL và Samsung Galaxy S26 Ultra. Chuẩn sạc này cho phép sạc nhanh hơn 50% so với chuẩn sạc Qi 7,5W.

UGREEN cho biết thiết bị có thể sạc một chiếc iPhone 17 Pro Max từ mức 0 lên 65% pin chỉ trong vòng 30 phút khi sạc có dây. Ở chế độ sạc không dây, nó có thể sạc một chiếc iPhone 17 Pro Max lên mức 50% chỉ trong 40 phút.

Cục sạc chứa năng lượng đủ lớn để sạc một chiếc iPhone Air hơn 2 lần, hoặc một chiếc iPhone 17 Pro Max hơn một lần, nghĩa là thoải mái đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 1 ngày của người dùng. Qua thử nghiệm thực tế, cục sạc dự phòng này đủ để sạc đầy chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note Lite (dung lượng pin 4500mAh) tới 2 lần ở chế độ siêu nhanh, từ mức pin ban đầu khoảng dưới 20%.

Để đạt hiệu suất tốt như vậy, thiết bị được trang bị 2 pin ATL với độ an toàn và độ bền cao. Theo UGREEN, pin ATL không xảy ra hiện tượng cháy nổ dù bị ép với áp lực 2,5 tấn và sạc quá dòng hơn 7 giờ liên tiếp.

Điểm độc đáo nữa là cục sạc dự phòng này trang bị hệ thống tản nhiệt dùng chất lỏng CryoPulse. Có thể nói đây là sạc dự phòng đầu tiên trong ngành được trang bị khả năng làm mát bằng chất lỏng. Người dùng có thể nhìn thấy các cửa số chứa chất làm mát nằm trên thân cục sạc và chứng kiến chất lỏng chạy vòng quanh trong các ống chứa khi chúng làm mát thiết bị.

Bổ trợ cho hệ thống này là thiết kế tản nhiệt đa lớp, gồm việc sử dụng thêm các miếng đồng tản nhiệt và các linh kiện sạc được sắp xếp riêng biệt, đã giúp thiết bị giảm tình trạng tích tụ nhiệt và giúp điện thoại mát hơn trong quá trình sạc không dây tốc độ cao. Theo UGREEN,nhờ khả năng làm mát tăng cường, cục sạc có thể giảm tới 44% lượng nhiệt hình thành khi sạc các thiết bị.

Một số tính năng đáng chú ý khác như sợi dây sạc kèm theo, có độ bền cao, chịu được 10000 lần uốn cong và đủ bền bỉ để đóng vai trò quai xách cho cục sạc. Thiết bị được lắp các nam châm 16 + 1 N52H để tạo lực hút lên tới 8N, đủ sức gắn chặt lấy thiết bị cần sạc không dây. Cơ chế kiểm soát nhiệt độ Thermal Guard cho phép giám sát nhiệt độ lên tới 240 lần mỗi giây và tự động điều chỉnh dòng điện tương ứng, để đảm bảo hoạt động sạc ổn định và an toàn.

Cục sạc dự phòng này hỗ trợ các thiết bị tiêu thụ điện năng thấp, qua đó nó rất an toàn khi dùng để sạc tai nghe, đồng hồ và các thiết bị tương tự. Thiết bị có 1 cổng Type C, 1 dây sạc kèm theo, 1 điểm sạc không dây, đủ để sạc 3 thiết bị cùng lúc. Dự kiến giá bán của cục sạc dự phòng này là hơn 3,6 triệu đồng, cho thấy hãng định vị đây là một thiết bị cao cấp.

Sạc không dây từ tính gập gọn UGREEN MagFlow 2 trong 1 có thiết kế vỏ sò khá độc đáo.



Thiết bị MagFlow mới thứ hai là bộ Sạc không dây từ tính gập gọn UGREEN MagFlow 2 trong 1. Với thiết kế hình vỏ sò độc đáo, thiết bị này có thể gập lại và biến thành một giá đỡ từ tính để người dùng có thể vừa sạc vừa theo dõi thông tin trên điện thoại, hoặc thu nhỏ kích thước để tiện cho di chuyển.

Để sử dụng, người dùng cần có một củ sạc công suất từ 30W nhằm cấp nguồn cho bộ sạc này qua một dây nối với giao diện Type C. Sau khi kết nối với nguồn điện, người dùng sẽ mở bộ sạc ra và qua đó có 2 giao diện sạc không dây, với một bên mang chuẩn sạc Qi2 25w dùng để sạc điện thoại và bên còn lại để sạc các thiết bị như tai nghe, đồng hồ thông minh.

UGREEN Cho biết giao diện sạc Qi2 của thiết bị cho công suất sạc không dây tối đa tới 25W, giúp việc sạc một chiếc iPhone 17 Pro Max lên 50% chỉ mất khoảng 30 phút. Sạc được trang bị 17 nam châm N48H với lực hút mạnh tới 11N, khiến cho nó có khả năng bám chắc vào sau các thiết bị như điện thoại iPhone, Pixel, Samsung Galaxy đời mới.

Và dù nhỏ gọn nhưng thiết bị vẫn được trang bị các tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát nhiệt độ, sẽ đo đạc nhiệt độ hình thành trong quá trình sạc với tần suất 200 lần mỗi giây. Dựa vào thông tin thu được, thiết bị sẽ điều chỉnh mức năng lượng để đảm bảo quá trình sạc diễn ra an toàn và ổn định. Nó cũng có hệ thống an toàn đa lớp gồm bảo vệ chống nhiệt cao, bảo vệ chống nhiệt thấp, chống quá dòng với nguồn điện đầu vào, chống quá dòng nguồn điện đầu ra, chống sạc đầy quá mức và xả quá kiệt, chống chạm chập… Dự kiến thiết bị sẽ có giá bán khoảng hơn 1,4 triệu đồng.

Thiết bị cuối cùng là Củ sạc tích hợp cáp rút UGREEN Nexode Pro 160w. Đây có thể xem là ngôi sao trong bộ ba thiết bị mà UGREEN muốn giới thiệu lần này và nhắm thẳng tới những người hay di chuyển mang theo nhiều đồ điện tử như laptop, điện thoại, đồng hồ nhưng muốn tối giản thiết bị sạc.

UGREEN Nexode Pro 160w là tân binh mới gia nhập đội ngũ củ sạc dưới thương hiệu Nexode Pro của UGREEN. Những sản phẩm thuộc dòng Nexode Pro được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu sạc hiệu quả cho nhiều thiết bị cùng lúc, kết hợp hiệu năng mạnh mẽ với các tính năng công nghệ tiên tiến, đồng thời tăng cường độ an toàn và độ bền, giúp thỏa mãn những người dùng có yêu cầu cao.

UGREEN Nexode Pro 160w có nhiều tính năng đáng chú ý như công nghệ phân bổ công suất sạc thông minh, màn hình hiển thị thông minh.

Bề ngoài, UGREEN Nexode Pro 160W có ngoại hình vuông vức chắc chắn, tạo cảm giác an tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết bị có một màn hình cảm ứng với độ lớn vừa đủ để thể hiện các thông số quan trọng khi đang hoạt động như công suất sạc, số lượng cổng sạc đang được sử dụng, công suất từng cổng sạc. Nó có 2 cổng USB Type C (ký hiệu USB-C1 và USB-C2) và 1 cổng USB Type A (ký hiệu USB-A).

Đặc biệt, đây là thiết bị Nexode Pro đầu tiên của UGREEN được trang bị cáp sạc rút tích hợp dài 70cm. Khi sử dụng, người dùng chỉ việc kéo dây sạc ra và kéo một lần nữa để dây thu vào trong củ sạc. Quá trình thao tác cho thấy dây sạc có thể được kéo ra, rút vào rất dễ và thuận tiền chỉ với một lực rất nhẹ nhàng.

Như cái tên cho thấy, củ sạc có công suất tối đa rất cao, lên tới 160W. Tuy nhiên đây sẽ là mức công suất đạt được nếu người dùng sử dụng kết hợp các cổng trên củ sạc. Còn nếu chỉ sử dụng cáp sạc rút tích hợp hoặc dây sạc công suất cao cắm vào cổng USB-C1, công suất sạc tối đa đạt được sẽ chỉ là 140W. Với cổng USB-C2, công suất sạc tối đa là 100W. Cổng USB-A cho công suất sạc tối đa 22,5W.

Đây vẫn là những con số rất cao, đủ để người dùng có thể sạc laptop, một, hai chiếc điện thoại hoặc tai nghe không dây, đồng hồ cùng lúc. Theo UGREEN, các cổng USB-C1 và cáp sạc tích hợp có thể đồng thời cấp nguồn cho hai chiếc laptop cùng lúc, hoặc sạc nhanh iPhone và laptop cùng lúc. Việc sạc đồng thời hai thiết bị giúp tăng gấp đôi hiệu quả sạc khi đang di chuyển.

Củ sạc có thể kết nối qua Bluetooth và Wi-Fi, cho phép người dùng điều khiển và thiết lập các chức năng sạc thông qua ứng dụng. Ví dụ người dùng có thể điều chỉnh chế độ sạc, thiết lập công suất, độ sáng màn hình, thời gian chuyển sang chế độ ngủ, hình nền tùy chỉnh và nhiều thiết lập khác ngay trên ứng dụng. Người dùng cũng có thể kiểm soát công suất đầu ra của từng cổng ngay cả khi không ở nhà.

Các tính năng đáng chú ý của cục sạc bao gồm công nghệ phân bổ công suất sạc thông minh, màn hình hiển thị thông minh, kiểm soát nhiệt độ Thermal Guard và khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Dự kiến thiết bị sẽ có giá bán hơn 2,6 triệu đồng./.