Mỹ đối mặt nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang

Báo cáo được theo dõi sát sao về giá tiêu dùng tại Mỹ được công bố vào ngày 14/10 có thể cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng trong bối cảnh chi phí năng lượng tiếp tục leo thang.

Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể trong tháng 9/2026 sẽ tăng 0,6% so với tháng trước đó và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức tăng trong 12 tháng này sẽ cho thấy tốc độ tăng giá đang tăng nhanh và ngày càng cách xa mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

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Lạm phát lõi, được tính bằng cách loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, dự kiến tăng 0,2% so với tháng 8 và tăng 2,5% trong vòng 12 tháng. Mặc dù mức này sẽ đánh dấu sự giảm tốc nhẹ so với tháng trước, nhưng vẫn là sự gia tăng của lạm phát tính theo năm.



Theo CNBC, ông Joe Brusuelas, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty hoạt động trong lĩnh vực thuế RSM, cho biết giá các mặt hàng liên quan đến dầu mỏ có thể đẩy chỉ số CPI tổng thể lên cao hơn nữa.



Chi phí năng lượng là một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy lạm phát kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bắt đầu hồi đầu năm nay. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump thông báo nới lỏng các hạn chế đối với dầu diesel của Nga nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích không tin rằng động thái này sẽ giúp giá giảm đáng kể.



Giá dầu thô Brent chuẩn tham chiếu của thị trường dầu mỏ toàn cầu đã tăng hơn 14% trong tháng 9, đưa mức tăng trong quý III lên khoảng 42%. Trong phiên giao dịch 13/10, giá dầu Brent ở mức khoảng 105 USD/thùng.



Theo ông Robert Sockin, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại công ty quản lý tài sản PGIM, giá dầu duy trì ở mức cao cũng có thể đẩy chi phí của các mặt hàng thuộc những nhóm khác ngoài năng lượng tăng lên.

Trong kịch bản này, Fed sẽ khó có thể coi đợt tăng giá năng lượng là một cú sốc ngắn hạn không đòi hỏi phải tăng lãi suất.



Sau khi công bố đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm vào tháng trước, Fed phát tín hiệu trong biên bản cuộc họp rằng cơ quan này có thể sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất lần tiếp theo tại cuộc họp chính sách vào tháng 12.

Báo cáo công bố ngày 14/10 sẽ là số liệu CPI cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, sự kiện có thể quyết định liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục nắm toàn bộ quyền kiểm soát tại Washington hay không.

Theo dữ liệu về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, niềm tin vào nền kinh tế trong các nhóm có quan điểm chính trị khác nhau đều suy giảm trong năm nay.

Số liệu cho thấy so với những người thuộc đảng Dân chủ, cử tri đảng Cộng hòa và cử tri độc lập ghi nhận mức sụt giảm mạnh hơn về tâm lý kể từ đầu năm 2026.

Các nhà kinh tế dự báo chỉ số giá sản xuất (PPI), thước đo lạm phát đối với cnhà bán buôn dự kiến được công bố vào 15/10, sẽ tăng 0,6% trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9 và tăng 5,5% trong vòng 12 tháng. Cả hai mức tăng này đều cho thấy tốc độ tăng giá tăng nhẹ so với số liệu công bố hồi tháng 8./.

Mỹ: Lạm phát kéo dài tiếp tục gây sức ép đối với sức mua của người dân Mặc dù lạm phát Mỹ đã giảm đáng kể, giá tiêu dùng vẫn tăng gần 29% trong 6 năm qua, cao gấp khoảng 3 lần mức tăng của 6 năm trước, lạm phát hiện ở mức 3,4%, tiếp tục làm xói mòn sức mua của người dân.

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