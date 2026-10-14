Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt phòng dịch, đảm bảo nguồn cung thịt lợn cuối năm

Nhu cầu tiêu thụ thịt lợn thường tăng vào những tháng cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Trong tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, chi phí chăn nuôi tăng và nguy cơ người nuôi giảm đàn, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt phòng dịch, đẩy mạnh kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm cung ứng thịt lợn an toàn, ổn định cho người tiêu dùng dịp cuối năm.

Hạn chế nguy cơ

Tại hệ thống chăn nuôi Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, công tác phòng, chống dịch bệnh đang được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ đàn lợn và duy trì hoạt động sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh từ bên ngoài gia tăng.

Theo ông Ngô Nhật Toàn, phụ trách mảng kỹ thuật của hệ thống chăn nuôi Vĩnh Tân, hệ thống hiện có khoảng 11.000 lợn nái, tổ chức chăn nuôi từ khâu sinh sản đến nuôi lợn thịt, cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trang trại phải đầu tư thêm thiết bị, tổ chức các phương án phòng dịch và kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào của người và phương tiện, nhất là tại khu vực chăn nuôi, nhằm hạn chế nguy cơ mầm bệnh xâm nhập, lây lan trong đàn.

Áp lực này cũng khiến chi phí sản xuất tăng lên. Ông Ngô Nhật Toàn cho biết, chi phí đầu tư cho hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại trang trại tăng khoảng 20-30% so với bình thường; riêng khoản chi phí phòng dịch tính trong giá vốn sản phẩm đầu ra tăng gần 10%. Trong khi đó, giá bán lợn trên thị trường có thời điểm đi xuống, khiến một số trang trại đứng trước nguy cơ hòa vốn hoặc thua lỗ.

“Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến căng thẳng, nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm có thể giảm đáng kể. Ưu tiên trước mắt của hệ thống là kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì sản xuất để đảm bảo nguồn cung ra thị trường trong dịp cuối năm”, ông Ngô Nhật Toàn cho biết.

Tại một trang trại chăn nuôi lợn tại xã An Long, Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Thoa cũng cho biết cơ sở thực hiện các biện pháp an toàn sinh học ngay từ cổng trang trại. Người, phương tiện và thức ăn đưa vào khu vực chăn nuôi đều được kiểm soát, xử lý nhằm hạn chế nguy cơ mang mầm bệnh vào đàn vật nuôi.

Theo bà Thoa, việc liên kết với doanh nghiệp trong chăn nuôi, tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng ổn định sản xuất. Sự liên kết giúp các bên chủ động hơn về con giống, quy trình nuôi và đầu ra, đồng thời tạo điều kiện duy trì các yêu cầu an toàn sinh học.

Từ thực tế tại các trang trại, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ngành chăn nuôi thú y đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên diện rộng, đồng thời phối hợp với các địa phương để kiểm soát nguy cơ dịch bệnh và chủ động nguồn cung cho thị trường cuối năm.

Công tác phun khử khuẩn thường xuyên được thực hiện tại các trang trại nuôi lợn . (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Cụ thể, ngành chức năng phối hợp với một số địa phương triển khai liên kết vùng trong cung ứng động vật về Thành phố Hồ Chí Minh, với sự kiểm soát của doanh nghiệp, trang trại và cơ sở chăn nuôi. Đối với động vật và sản phẩm động vật từ các tỉnh, thành đưa về thành phố, công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển và truy xuất nguồn gốc được siết chặt nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh, thực phẩm không bảo đảm an toàn xâm nhập thị trường.

Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của các chủ hàng, thương lái và cơ sở kinh doanh trong hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

“Đối với tình trạng giết mổ trái phép, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ngành chăn nuôi thú y, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan. Thông tin từ người dân cũng có vai trò quan trọng trong phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế nguy cơ sản phẩm không bảo đảm an toàn đi vào lưu thông”, ông Trần Phú Cường nhấn mạnh.

Để nguồn cung thịt lợn cuối năm được duy trì ổn định, việc kiểm soát cần được thực hiện xuyên suốt từ trang trại, quá trình vận chuyển đến cơ sở giết mổ và khâu phân phối. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch thu mua, chế biến và cung ứng hàng hóa, hạn chế những biến động bất lợi về nguồn hàng trong thời điểm nhu cầu tăng cao.

Liên kết tạo nguồn hàng

Bên cạnh kiểm soát dịch bệnh và hoạt động lưu thông, việc chủ động nguồn nguyên liệu, duy trì liên kết với các trang trại và nhà cung cấp được xem là giải pháp quan trọng để bảo đảm nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm.

Theo ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), sức mua trong ba quý đầu năm 2026 vẫn chậm, thậm chí có xu hướng giảm ở một số nhóm hàng. Trong khi đó, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vào cuối năm cần được tính đến khi một bộ phận hộ chăn nuôi treo chuồng, thu hẹp quy mô, còn các doanh nghiệp chăn nuôi có xu hướng thận trọng hơn trong việc duy trì và tái đàn do áp lực dịch bệnh, chi phí đầu vào.

Đối với Vissan, kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 đã được chuẩn bị từ tháng 6/2026. Doanh nghiệp dự kiến dành ngân sách hơn 500 tỷ đồng, với sản lượng thực phẩm tươi sống khoảng 800 tấn và thực phẩm chế biến khoảng 3.500 tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

“Đối với nhóm thực phẩm tươi sống, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng tiêu chí an toàn, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Nguồn lợn đưa vào hệ thống phải đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời, các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát ở những khâu liên quan nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh và dư lượng kháng sinh. Chúng tôi đã làm việc, kết nối với các trang trại cũng như chủ động sản lượng thịt lợn để đáp ứng cho tiêu dùng cuối năm”, ông Phan Văn Dũng cho biết.

Người dân mua thịt lợn tại quầy Vissan trong siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ở khâu phân phối, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tiếp tục xác định việc hợp tác với các doanh nghiệp có thương hiệu, cơ sở sản xuất và giết mổ uy tín là nền tảng để bảo đảm nguồn hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết: Hệ thống thường xuyên ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành hàng thịt gia súc, thịt lợn nhằm bảo đảm đầu ra và giúp nhà sản xuất, cơ sở giết mổ chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, cung ứng. Các thỏa thuận hợp tác được triển khai theo từng giai đoạn, từng thời điểm, phù hợp với nhu cầu thị trường.

“Đối với thịt lợn, việc hình thành mối liên kết ổn định giữa nhà phân phối và nhà sản xuất có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Khi đầu ra được xác lập rõ ràng, doanh nghiệp chăn nuôi có cơ sở xây dựng kế hoạch đàn, còn đơn vị phân phối chủ động hơn trong việc cân đối lượng hàng, hạn chế phụ thuộc vào nguồn cung ngắn hạn”, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

Tại Central Retail Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam cho hay: Đối với mặt hàng thịt lợn, hệ thống đã làm việc với các nhà cung cấp để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết.

Do đặc thù chăn nuôi để có nguồn thịt lợn phải kéo dài 4-6 tháng nên đây là mặt hàng được đơn vị ưu tiên lên kế hoạch từ sớm. Sự phối hợp giữa nhà phân phối và nhà cung cấp ngay từ giai đoạn chuẩn bị sẽ giúp các bên chủ động hơn về sản lượng và kế hoạch cung ứng khi nhu cầu tăng cao.

“Central Retail cũng triển khai chương trình thịt lợn không lợi nhuận, giảm biên độ lợi nhuận ở mặt hàng này để hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm dịp Tết. Về kiểm soát chất lượng, chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp uy tín, tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và áp dụng thêm các quy trình kiểm soát nội bộ, đảm bảo sản lượng, chất lượng thịt lợn cho thị trường”, bà Nguyễn Thị Bích Vân cho biết.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nguồn cung thịt lợn cuối năm tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, người chăn nuôi, doanh nghiệp chế biến và hệ thống phân phối có ý nghĩa quyết định đến nguồn cung ổn định cho thị trường.

Bằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, siết chặt kiểm dịch, vận chuyển, cùng sự chủ động liên kết, chuẩn bị nguồn hàng hóa, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực duy trì nguồn cung ổn định, hạn chế biến động giá và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027./.

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành sàn giao dịch thịt lợn từ cuối tháng 4 Bước đầu,các chủ thể đã tổ chức logistics theo yêu cầu của người mua, đồng thời có các chương trình khuyến mãi với mức giá đang tốt hơn so với nhiều nhà cung cấp hay các thương lái trên thị trường.