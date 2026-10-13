Chứng khoán Mỹ: Chỉ số Nasdaq Composite giảm trước thềm mùa báo cáo lợi nhuận

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite, với tỷ trọng lớn là các cổ phiếu công nghệ, chốt phiên 12/10 giảm điểm, khi giá dầu tăng gần 2 USD/thùng sau các cuộc tấn công vào một sân bay tại Saudi Arabia, đồng thời nhà đầu tư đang chờ các ngân hàng khởi động mùa báo cáo lợi nhuận quý 3/2026 và đón nhận các số liệu kinh tế trong tuần này.

Chỉ số Dow Jones tăng 195,6 điểm (tương đương 0,38%) lên 51.850,55 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 4,3 điểm (0,06%) xuống 7.807,24 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 120,27 điểm (0,44%) xuống 27.245,9 điểm.

Giá dầu kỳ hạn tăng mạnh sau các cuộc tấn công gây thương vong tại sân bay quốc tế Riyadh vào cuối tuần qua. Các cuộc tấn công này đã làm lu mờ triển vọng gia tăng nguồn cung, vốn được kỳ vọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh việc Nga xuất khẩu lô dầu diesel mới và đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine liên quan đến các mục tiêu năng lượng.

Trong những ngày tới, nhà đầu tư Mỹ sẽ tập trung vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Các ngân hàng lớn của Mỹ như Goldman Sachs, Citigroup và JPMorgan Chase sẽ công bố báo cáo vào sáng 13/10.

Theo dữ liệu từ công ty thu thập dữ liệu thị trường LSEG IBES, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 sẽ tăng vọt 30,6% trong quý 3/2026.

Ngoài ra, các số liệu về lạm phát giá tiêu dùng và sản xuất tại Mỹ trong tháng 9/2026, cũng như số liệu về doanh số bán lẻ, cũng sẽ được công bố trong tuần này.

Mặc dù thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đóng cửa nhân ngày Columbus, các nhà đầu tư chứng khoán vẫn tỏ ra thận trọng trước việc lợi suất trái phiếu gần đây tăng lên mức cao nhất trong 24 năm, do giá năng lượng leo thang gây lo ngại về lạm phát.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại Cleveland, bà Beth Hammack, cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần chuyển hướng "tương đối nhanh" sang lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để chống lạm phát.

Bà nhận định lạm phát đã lan rộng hơn và bắt đầu ảnh hưởng đến kế hoạch định giá của các doanh nghiệp.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất gần 22% cho khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng này, tăng so với mức 17,7% vào ngày 9/10.

Tại Việt Nam, cuối phiên 12/10, chỉ số VN-Index giảm 14,11 điểm (0,81%) xuống 1.720,98 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,18%) lên 264,69 điểm./.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước công bố lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ Thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh hơn 3% trong phiên 12/10, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp; làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ do lo ngại lạm phát trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức cao.