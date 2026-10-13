Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, nhưng bài toán đặt ra là làm thế nào để Việt Nam trở thành một cấu phần cốt lõi trong chiến lược phân bổ vốn dài hạn, thay vì chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong danh mục đầu tư.

Đây là vấn đề được ông Don Lam, Tổng Giám đốc kiêm Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital đặt ra tại Hội nghị Nhà đầu tư năm 2026 do tập đoàn tổ chức ngày 13/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh có chủ đề “Việt Nam: Vị thế mới trong chiến lược phân bổ vốn tại châu Á.”

Hội nghị có sự tham gia của hơn 140 nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính trong nước, quốc tế.

Hội nghị Nhà đầu tư năm 2026 của VinaCapital tập trung phân tích cơ hội đầu tư trên các nhóm tài sản chủ chốt trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Don Lam, Việt Nam vẫn duy trì sức chống chịu đáng chú ý trước những thách thức của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế được hỗ trợ bởi xuất khẩu công nghệ cao và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong mắt cộng đồng đầu tư quốc tế.

Bên cạnh những động lực này, Việt Nam còn có lợi thế từ nền tảng nhân khẩu học thuận lợi và dư địa phát triển trong công nghiệp hóa, đô thị hóa, nâng cao năng suất. Đây là những yếu tố tạo cơ sở cho triển vọng tăng trưởng và đầu tư dài hạn.

“Câu hỏi đặt ra hiện nay không còn là liệu Việt Nam có đủ sức hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư hay không, mà là Việt Nam có xứng đáng chiếm một vị trí dài hạn trong danh mục đầu tư-không chỉ là một khoản phân bổ bên lề, mà còn là một cấu phần cốt lõi trong chiến lược đầu tư,” ông Don Lam chia sẻ.

Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp, công bố ngày 21/9/2026, được kỳ vọng giúp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần tiếp tục phát triển thị trường vốn, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và nâng cao khả năng hấp thụ nguồn vốn.

Trong những năm tới, triển vọng được MSCI nâng hạng lên Thị trường Mới nổi và khả năng đạt xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức đầu tư cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút vốn quốc tế. Đây là những mục tiêu cần được hỗ trợ bởi tiến trình cải thiện chất lượng thị trường và các nền tảng kinh tế, tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt.

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao vào những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng trong thập kỷ tới, gồm công nghệ và trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, sản xuất công nghệ cao, logistics và dịch vụ tài chính. Định hướng này mở ra dư địa để kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu đầu tư phát triển của nền kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dự án, năng lực doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là góc nhìn kinh tế vĩ mô toàn cầu của Giáo sư Russell Napier, chiến lược gia kinh tế vĩ mô và tác giả cuốn Anatomy of the Bear. Với chuyên môn về dòng vốn toàn cầu và các chu kỳ dài hạn của thị trường, ông phân tích vị thế của Việt Nam trong chu kỳ phân bổ vốn tiếp theo của các nhà đầu tư quốc tế.

Chương trình hội nghị còn có các phiên đối thoại và thảo luận chuyên đề về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng; thị trường vốn tư nhân, đầu tư công nghệ, vốn cổ phần tăng trưởng và các cơ hội trước IPO, IPO; hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo và năng lượng tái tạo; chu kỳ mới của thị trường bất động sản; đầu tư tạo tác động tích cực đối với khí hậu; triển vọng ngành ngân hàng và tiêu dùng.

Đáng chú ý, việc huy động vốn cho chu kỳ phát triển hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam và vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cũng nằm trong chương trình thảo luận. Đây là những vấn đề có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng ngày càng lớn, trong khi việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn và thu hút nhà đầu tư dài hạn trở thành yêu cầu quan trọng.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới của thị trường vốn, việc chuyển hóa những lợi thế về tăng trưởng kinh tế và cơ hội nâng hạng thành dòng vốn dài hạn sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu. Điều này không chỉ phụ thuộc vào sức hấp dẫn của nền kinh tế, mà còn gắn với khả năng phát triển thị trường vốn, chất lượng cơ hội đầu tư và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế./.

Chuyển đổi và hoàn thiện cơ chế giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn nghiên cứu và hoàn thiện toàn diện cơ chế tổ chức, giao dịch nhằm nâng cao tính minh bạch, tối ưu hóa hiệu quả và tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.

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