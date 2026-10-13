Dòng tiền yếu, chứng khoán chứng kiến phiên giảm thứ 5 liên tiếp

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi số mã giảm chiếm ưu thế trên diện rộng. Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng, trong khi dòng tiền duy trì ở mức thấp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, VN-Index giảm 1,56 điểm xuống 1.719,42 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp của chỉ số này. Bên cạnh đó, HNX-Index cũng giảm 0,44 điểm xuống 264,25 điểm. UPCOM-Index mất 0,88 điểm còn 123,85 điểm.

Dù các chỉ số chỉ giảm nhẹ, áp lực bán xuất hiện tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là nguyên vật liệu, tiêu dùng, năng lượng và công nghệ thông tin. Trong khi đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và bất động sản tăng giá, góp phần hạn chế đà giảm của VN-Index.

Tại nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa rõ nét. HDB tăng 2,21%, TCB tăng 1,07%, VIB tăng 0,73%, SHB tăng 0,48% và TPB tăng 1,74%. Ngược lại, STB giảm 1,94%, LPB giảm 2,36%, MBB giảm 0,52%, CTG giảm 0,68% và VCB giảm 0,71%. VPB, MSB và ACB giữ giá tham chiếu.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh khi SSI giảm 0,79%, VIX giảm 1,71% và VCI giảm 0,54%.

Ở nhóm bất động sản, VIC tăng 1,37%, VHM tăng 0,78%, DXG tăng 1,01%, CEO tăng 0,96% và KBC tăng 1,38%. Trong khi đó, VPI giảm 4,76%, IDC giảm 2,83%, PDR giảm 1,33% và KDH giảm 1,46%. NVL đứng giá.

Theo diễn biến chỉ số, VIC và VHM là những cổ phiếu đóng góp tích cực cho VN-Index. HDB, TCB và PNJ cũng nằm trong nhóm hỗ trợ thị trường. Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, VCB, MSN, LPB, HPG, MCH, FPT và BSR.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu giao dịch kém tích cực khi MWG giảm 1,06%, FRT giảm 3,81%, DGW giảm 2,13% và HUT giảm 0,81%. Điểm sáng là PNJ tăng 5,79%. Tại nhóm tiêu dùng thiết yếu, MSN giảm 2,74%, MCH giảm 0,91%, VNM giảm 0,68%, trong khi HAG, KDC và BAF đều giảm nhẹ.

Nhóm nguyên vật liệu chịu áp lực bán với MSR giảm 6,81%, HPG giảm 1,21%, DCM giảm 2,07%, DPM giảm 1,85% và GEL giảm 2,35%. Ngược lại, HHP tăng 2,55% và HSG tăng 0,68%.

Ở nhóm năng lượng, PVD giảm 0,56%, BSR giảm 0,98%, PVS giảm 1,49% và PLX giảm 0,83%. FPT giảm 1,4% trong phiên giao dịch kém tích cực của nhóm công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, cổ phiếu y tế và vận tải cũng chịu áp lực điều chỉnh. Trong nhóm y tế, TTD giảm sàn, cùng với diễn biến giảm mạnh tại JVC, BBT và AMP. Ở nhóm vận tải, ACV, VJC, MVN, GMD, PHP, CII, PAP và HAH đồng loạt giảm giá.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa, một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn đi ngược xu hướng. THD có phiên tăng trần thứ ba liên tiếp, trong khi PNJ tăng gần 6%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Khối ngoại mua vào khoảng 1.598,15 tỷ đồng và bán ra khoảng 2.030,80 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 432,65 tỷ đồng. FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 106,82 tỷ đồng. Tiếp theo là GMD với 44,49 tỷ đồng, MSB với 42,18 tỷ đồng, VPB với 37,65 tỷ đồng, TCB với 34,7 tỷ đồng và FRT với 33,06 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng bán ròng tại VCI với khoảng 24,62 tỷ đồng, PLX với 22,70 tỷ đồng, HPG với 21,40 tỷ đồng, VIX với 21,07 tỷ đồng, MSN với 19,71 tỷ đồng, BID với 19,02 tỷ đồng, SSI với 16,38 tỷ đồng và VNM với khoảng 16 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch toàn thị trường ở mức gần 14.400 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn ở mức thấp. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện, áp lực bán tại nhiều nhóm ngành và hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục là những yếu tố gây sức ép lên diễn biến thị trường./.

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục điều chỉnh trong vùng 1.700-1.760 điểm Các chuyên gia cho rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm trong biên độ 1.700-1.760 điểm đồng thời dòng tiền sẽ phân hóa mạnh.

​

​