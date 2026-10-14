Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ và Israel thảo luận phương án không kích mới nhằm vào Iran?

MI5 cảnh báo đe dọa an ninh gia tăng do AI

Tổng thống Trump cáo buộc Houthi tìm cách đẩy giá dầu trước bầu cử Mỹ

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Minh Hiếu