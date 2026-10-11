Quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào sân bay quốc tế ở thủ đô Saudi Arabia

Ngày 11/10, Kuwait đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 309 người bị thương.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Kuwait cho rằng vụ tấn công vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào cơ sở dân sự và hạ tầng thiết yếu làm gia tăng căng thẳng.

Bộ trên khẳng định đoàn kết với Saudi Arabia, ủng hộ các biện pháp mà Riyadh thực hiện nhằm bảo đảm an ninh, ổn định và bảo vệ công dân cũng như người cư trú trên lãnh thổ nước này.

Kuwait cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp ứng phó với các cuộc tấn công, bảo vệ cơ sở dân sự và hạ tầng hàng không dân dụng, ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn và bảo đảm trách nhiệm của những người thực hiện các cuộc tấn công.

Bộ Ngoại giao Syria cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Houthi, coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền của Saudi Arabia và đe dọa trực tiếp đến an ninh, ổn định của nước này cũng như sự an toàn của dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ này khẳng định an ninh của Saudi Arabia là một phần không thể tách rời khỏi an ninh của Syria và toàn khu vực.

Tương tự, Anh và Liên minh châu Âu (EU) lên án vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho rằng vụ việc làm gia tăng căng thẳng, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột và các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự. Ông cho biết Anh đang hỗ trợ Saudi Arabia về phòng không và tiếp nhiên liệu trên không.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Houthi ngừng tấn công các mục tiêu dân sự, cảnh báo những vụ việc này gây bất ổn cho các đầu mối giao thông và năng lượng quan trọng, đồng thời khẳng định đoàn kết với Saudi Arabia.

Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas nhấn mạnh không thể biện minh cho các cuộc tấn công không phân biệt nhằm vào dân thường và hạ tầng dân sự, đồng thời cho biết đang liên hệ chặt chẽ với người đồng cấp Saudi Arabia và đề cao việc tăng cường phối hợp giữa phái bộ hải quân EU tại Biển Đỏ với liên minh hàng hải do Riyadh dẫn đầu.

Sân bay quốc tế King Khalid đã phải đóng cửa sau vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào Riyadh, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương./.

Houthi tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không không sử dụng sân bay Saudi Arabia Sau vụ tấn công gây thương vong tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, lực lượng Houthi yêu cầu các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách tránh sử dụng các sân bay tại Saudi Arabia.