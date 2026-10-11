Houthi tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không không sử dụng sân bay Saudi Arabia

Ngày 11/10, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không sử dụng các sân bay tại Saudi Arabia, một ngày sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Lực lượng Houthi nhấn mạnh các bên liên quan nói trên cần nghiêm túc xem xét cảnh báo này, đồng thời cho rằng Saudi Arabia phải tự chịu trách nhiệm về những thất bại khi đánh chặn các cuộc tấn công của Houthi.

Trong khi đó, theo thông báo hàng không do Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia ban hành, việc đóng cửa sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh đã được gia hạn đến 21h00 GMT ngày 11/10 (tức 4h00 ngày 12/10 theo giờ Hà Nội).

Tuy nhiên, nhà chức trách Saudi Arabia chưa đưa ra thông báo chính thức về việc gia hạn đóng cửa sân bay.

Trong diễn biến liên quan, hãng hàng không Jazeera Airways của Kuwait thông báo các chuyến bay đến Riyadh bị ảnh hưởng do sân bay quốc tế King Khalid tạm thời đình chỉ hoạt động.

Trong khi đó, các trường học tại Riyadh sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần sau vụ tấn công gây thương vong tại sân bay của thủ đô.

Theo các nguồn tin, quyết định này được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Saudi Arabia. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng các trường học tại Riyadh phải chuyển sang hình thức học từ xa.

Cùng ngày, trong tuyên bố đăng tải trực tuyến sau vụ tấn công gây thương vong tại sân bay Riyadh, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia nêu rõ các nhân viên Chính phủ Mỹ làm việc tại nước này phải được cấp phép đặc biệt để sử dụng sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh cũng như các sân bay tại Jeddah và Dammam.

Sân bay quốc tế King Khalid đã phải đóng cửa sau vụ tấn công mới nhất của lực lượng Houthi nhằm vào Riyadh, tiếp nối một loạt cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhằm vào các sân bay của Saudi Arabia trong tuần này./.

Xung đột tại Trung Đông: Liên quân Saudi Arabia cảnh báo đáp trả Houthi Ngày 11/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.