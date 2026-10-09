Iraq tìm cách giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Iraq đang xúc tiến mở tuyến xuất khẩu dầu thô qua lãnh thổ Syria tới cảng Baniyas trên bờ Địa Trung Hải nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Theo truyền thông Iraq, Chính phủ nước này đã đề nghị Syria hỗ trợ vận chuyển dầu thô xuất khẩu bằng xe bồn, bên cạnh hoạt động trung chuyển dầu nhiên liệu đang được triển khai giữa hai nước.

Dầu sẽ được vận chuyển bằng đường bộ từ Iraq tới cảng Baniyas của Syria, sau đó bốc lên tàu để đưa ra thị trường quốc tế.

Trả lời hãng tin Bloomberg, Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Syria (Syrian Petroleum Co.) Yousef Qiblawy cho biết thỏa thuận giữa hai nước đang trong giai đoạn hoàn tất và hoạt động vận chuyển dầu thô có thể sớm được triển khai. Ông Qiblawy bày tỏ hy vọng đoàn xe bồn đầu tiên chở dầu thô Iraq sẽ tới Syria vào giữa tháng 10.

Hiện Iraq đã sử dụng các đoàn xe bồn để vận chuyển một phần dầu nhiên liệu qua Syria tới cảng Baniyas phục vụ xuất khẩu. Theo ông Qiblawy, Công ty Dầu khí Syria dự kiến bố trí thêm các bồn chứa dầu gần cảng này nhằm đáp ứng nhu cầu trung chuyển dầu thô từ Iraq. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Syria tìm cách củng cố vai trò là tuyến trung chuyển năng lượng từ các quốc gia láng giềng ra Địa Trung Hải.

Việc mở rộng các tuyến xuất khẩu thay thế trở nên cấp thiết đối với Iraq sau khi hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu dầu mỏ và nền kinh tế nước này.

Từ đầu tháng 8, Iraq cũng đã nối lại hoạt động vận chuyển dầu sang Jordan qua cửa khẩu Trebil, với khối lượng khoảng 10.000 thùng/ngày. Dầu được đưa tới các cơ sở lưu trữ của Công ty Kho cảng Dầu khí Jordan (JOTC) trước khi vận chuyển tới khách hàng.

Tuy nhiên, lượng dầu xuất khẩu bằng đường bộ qua Syria và Jordan hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng kim ngạch xuất khẩu dầu của Iraq. Theo số liệu do Chính phủ Iraq công bố, nước này xuất khẩu trung bình khoảng 2,7 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 9 vừa qua.

Dù chưa thể thay thế các tuyến vận chuyển đường biển truyền thống, việc mở thêm hành lang xuất khẩu qua Syria được kỳ vọng giúp Iraq đa dạng hóa tuyến vận chuyển, hạn chế rủi ro từ xung đột tại Vùng Vịnh và duy trì một phần nguồn thu từ dầu mỏ./.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá tàu chở dầu lên mức kỷ lục Thị trường tàu chở dầu đang chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi một số siêu tàu đã qua sử dụng, có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu, được bán với giá cao hơn cả tàu đóng mới.

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