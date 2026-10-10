Cơ phó của Flydubai bị cáo buộc âm mưu lao máy bay vào nhà ga sân bay Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 9/10 công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trong buồng lái máy bay của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9, xác định cơ phó người Oman đã lên kế hoạch chiếm quyền điều khiển máy bay và lao vào nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel nhằm gây thương vong lớn.

Hãng thông tấn WAM dẫn lời Tổng Chưởng lý Liên bang UAE Hamad Saif Al Shamsi cho biết nghi phạm Hamam al-Hammami, 29 tuổi, đã chuẩn bị trước kế hoạch tấn công tự sát tương tự như vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Nghi phạm khai nhận đã thực hiện hai chuyến bay trước đó tới Israel để nghiên cứu đường bay và sân bay Ben Gurion trước khi tiến hành âm mưu trong chuyến bay thứ ba.

Kết quả điều tra cho thấy nghi phạm có dấu hiệu tiếp xúc với tư tưởng cực đoan từ năm 2017 khi đang học tập tại Melbourne, Australia. Tuy nhiên, các quy trình tuyển dụng và kiểm tra an ninh của Flydubai không phát hiện bất thường.

Nghi phạm đã nhận tội và khai hành động một mình, trong khi cơ quan công tố tiếp tục xác minh khả năng có đồng phạm.

Vụ việc xảy ra ngày 30/9 trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai (UAE) tới Tel Aviv (Israel), chở 174 hành khách, đa số là người Israel. Cơ phó đã dùng rìu khẩn cấp tấn công cơ trưởng, gây thương tích nghiêm trọng.

Một phi công khác cùng tiếp viên và một số hành khách đã khống chế nghi phạm, tiếp quản máy bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay tại Tabuk, Saudi Arabia.

Sau sự cố, Flydubai đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel cho đến khi có thông báo mới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng yêu cầu rà soát toàn diện các biện pháp bảo đảm an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài khai thác đường bay tới Israel./.

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai Cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.