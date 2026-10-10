Tổng thống Iran kêu gọi thúc đẩy ngoại giao thực chất để kiểm soát khủng hoảng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 9/10 kêu gọi các nước trong khu vực thúc đẩy ngoại giao thực chất, chuyển từ các cuộc gặp và trao đổi sang những hành động cụ thể nhằm kiểm soát khủng hoảng, ngăn chặn căng thẳng leo thang và tăng cường hợp tác.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh ngoại giao khu vực cần vượt ra ngoài khuôn khổ các cuộc họp để đóng góp thiết thực vào việc giải quyết khủng hoảng, ngăn ngừa xung đột và thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa các quốc gia.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, với căng thẳng liên quan đến Iran và Mỹ chưa được giải quyết triệt để, trong khi xung đột tại Yemen leo thang và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, năng lượng tại Vùng Vịnh làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên diện rộng. Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tuyến Biển Đỏ cũng tiếp tục chịu sức ép từ các diễn biến quân sự trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, các nỗ lực ngoại giao khu vực được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ đối đầu lan rộng, bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì ổn định thị trường năng lượng. Tuy nhiên, Tổng thống Pezeshkian chưa nêu rõ những sáng kiến hoặc cơ chế hợp tác cụ thể mà Iran dự kiến thúc đẩy trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo các quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở Turkmenistan cùng ngày, Tổng thống Iran tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông chỉ có thể thành công nếu được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không sử dụng sức ép hoặc đe dọa quân sự.

Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Iran và tuyên bố không tiến hành thêm các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

Cùng ngày, trong cuộc gặp Tổng thống Pezeshkian, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva sẵn sàng hỗ trợ giải quyết xung đột.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Iran bày tỏ mong muốn đạt được khuôn khổ cuối cùng nhằm chấm dứt chiến sự nhưng cho rằng cách tiếp cận đơn phương của Mỹ đang cản trở tiến trình hòa đàm./.

IRGC tuyên bố Eo biển Hormuz là "ranh giới đỏ chiến lược" của Iran Mạng tin tức iranintl.com dẫn lời chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi cảnh báo Mỹ và các thế lực "bên ngoài khu vực" khác không có quyền can thiệp vào Eo biển Hormuz.